דיווח: בקנדה מתכוננים לפלישה צבאית אמריקנית למדינה

כוחות הביטחון הקנדיים פיתחו מודל של פלישה צבאית אמריקנית למדינה ובנו מספר תרחישים היפותטיים של פלישה ותגובותיה האפשריות. עוד דווח בתקשורת הקנדית כי אותם תרחישים כוללים טקטיקות דומות לאלו שהופעלו נגד הכוחות האמריקנים באפגניסטן, כך מסרו מספר בכירים בממשלה.

ההערכה היא שזו הפעם הראשונה מזה מאה שנה שכוחות הביטחון הקנדיים יצרו מודל של תקיפה אמריקאית על המדינה, שהיא חברה מייסדת של נאט"ו ושותפה של ארה"ב בהגנה אווירית ויבשתית.

עוד עולה מהדיווח כי שני בכירים טוענים כי המודל הצבאי דימה פלישה אמריקנית מכיוון דרום וצפון ומסתמן כי בתרחיש שכזה - הצבא האמריקני יצליח לגבור ללא בעיות על עמדות המפתח האסטרטגיות של קנדה ביבשה ובים, ככל הנראה תוך שבעה ימים כאשר אפשרות נוספת מדברת על יומיים בלבד.

עוד עולה מהדיווח כי קנדה לא תצליח לעמוד במודל של פלישה מכיוון שאין לה מספיק כוח אדם צבאי או ציוד על מנת להדוף מתקפה אמריקנית קונבנציונלית. כך או כך, בכיר במשרד ההגנה טוען כי לקנדים יהיה לכל היותר שלושה חודשים להתכונן לפלישה ימית או יבשתית ובמקביל ציין כי למרות הכל היחסים עם הצבא האמריקני הם "חיוביים ביותר". במקביל, מומחים הרגישו כשהדגישו כי פעולה אמריקאית אינה סבירה, והתרחישים הם רעיוניים בלבד.