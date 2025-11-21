טראמפ נפגש עם ממדאני: "אני חושב שהוא יעשה עבודה נהדרת"

נשיא ארצות דונלד טראמפ נפגש הלילה (שישי, שעון ישראל) עם ראש עיריית ניו יורק הנבחר זוהראן ממדאני, בפעם הראשונה מאז ניצח בבחירות. השניים סיפרו כי בפגישה בינהם הם דנו בנושאי יוקרי המחייה, והוסיף טראמפ ובירך: "אני חושב שהוא יעשה עבודה נהדרת".

הנשיא האמריקני אמר כי לניו יורק יש "ראש עיר נהדר", ושהוא יעזור לו "להפוך את החלום של כולם למציאות". ממדאני סיפר כי השיחה בין השניים התרכזה "באהבה המשותפת לניו יורק", ועל כך שהוא מצפה לעבוד עם טראמפ למען תושבי העיר.

טראמפ, במענה לשאלת עיתונאי, אמר כי ארצות הברית פועלת לפירוק חמאס מנשקו וקרא לחיזבאללה "הבעיה של לבנון". "אנחנו עובדים עם כולם במזרח התיכון, יש לנו 'שלום' עכשיו אחרי 3,000 שנים ואנחנו נשפר אותו", הוסיף.

לאחר שנשאל על האשמת ארצות הברית בתמיכה ב"רצח עם בעזה", השיב ראש עיריית ניו יורק הנבחר כי הוא דיבר "על ממשלת ישראל שמבצעת רצח עם, והממשלה שלנו שמממנת אותו".

ממדאני הוסיף כי דיבר עם הנשיא טראמפ "על הדאגות של תושבי ניו יורק, שרוצים שהכסף שלהם ילך לטובת העיר". הוא הוסיף כי מאמין "שאנחנו צריכים לציית לחוקי זכויות אדם בין-לאומיים, אני יודע שאלו מופרים גם בזמן זה, לא משנה על איפה אנחנו מדברים".