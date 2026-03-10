מיליארדי דולרים: כמה כסף בזבזה ארה"ב בתחילת המלחמה באיראן?

לפי גורמים אמריקנים, הפנטגון השתמש בכמות עצומה של תחמושת במהלך המתקפה הצבאית על איראן • הנתון, שהוצג לקונגרס, מעורר דאגה בקרב מחוקקים לגבי קצב שחיקת מלאי הנשק המתקדם של ארה"ב

תקיפה ישראלית ואמריקנית בטהרן, 28.02.2026
תקיפה ישראלית ואמריקנית בטהרן, 28.02.2026

הפנטגון השתמש בתחמושת בשווי של כ-5.6 מיליארד דולר במהלך יומיים בלבד של תקיפות צבאיות נגד איראן, כך דווח היום (שלישי) ב"וושינגטון פוסט" מפי שלושה גורמים רשמיים בארצות הברית.

על פי הדיווח, האומדן הוצג לחברי הקונגרס של ארצות הברית ביום שני, ומדגיש את היקף המשאבים שהופעלו במבצע הצבאי.

הנתון מעורר חשש בקרב חלק מהמחוקקים בגבעת הקפיטול, הסבורים כי קצב השימוש בתחמושת עלול לשחוק במהירות את מלאי כלי הנשק המתקדמים של ארצות הברית ולפגוע במוכנותו המבצעית של הצבא האמריקני.

תוך שלושה ימים: מפציצים מסוג B-52 תקפו באיראן

החששות הללו מגיעים למרות שממשל טראמפ דחה עד כה את הטענות שלפיהן המבצע נגד איראן פוגע במלאי הנשק האמריקני.

בתגובה לפניית העיתון בנושא מצב המלאים, מסר דובר הפנטגון, שון פארנל, כי למשרד ההגנה האמריקני יש את כל האמצעים הנדרשים להמשך הפעילות הצבאית. "למשרד ההגנה יש כל מה שנדרש כדי לבצע כל משימה בזמן ובמקום שיבחר הנשיא, ובכל לוח זמנים שייקבע", נמסר בהצהרה.

