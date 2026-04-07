"היא הלכה מתוך שינה": אם ובן זוגה הואשמו בהתעללות מזעזעת בבת 3

בארצות הברית דווח היום (שלישי) על מקרה מזעזע של אם ובן זוגה מאינדיאנה שהתעללו קשות בבתה בת ה-3. הילדה אותרה עם חבלות בכל גופה והפציעות היו כה קשות עד שהיא סבלה מנזק באיבריה הפנימיים ונזקקה לדיאליזה.

לפי הדיווחים, השוטרים הוזעקו לבית הפרטי בו מצאו ילדה בת 3 כשהיא מחוסרת הכרה עם מספר חבלות בכל רחבי גופה. השוטרים אף ציינו כי היה נראה שהיא הוכתה קשות.

לאחר שנלקחה לבית החולים, גילו הרופאים כי הילדה סבלה מחתכים במעי הגס ובמעיים וסבלה מנזק לכליותיה, ונזקקה לדיאליזה. כאשר אמה נחקרה על ידי המשטרה, היא טענה שהפציעות נגרמו כתוצאה מכך שהילדה "הלכה תוך כדי שינה והתנגשה בדברים".

לאחר מכן, האם ובן זוגה האשימו זה את זה בפציעותיה של הילדה. השניים מואשמים גם בהחזקת ציוד לגידול סמים לאחר שאותרו חפצים חשודים בביתם והם הודו באשמה.