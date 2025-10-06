תקרית אנטישמית נוספת בארה״ב: רב קהילה הותקף באלימות

הרב אברהם ויין הותקף אתמול (ראשון) בברגנפילד, ניו ג׳רזי על ידי אדם שרץ ממכוניתו ותקף את הקורבן באזור דרך סאסקס. ויין, נשוי ואב לשניים ובתפקידו רב עוזר בקהילת כתר תורה בטיינק.

משטרת ברגנפילד עצרה חשוד, ג׳פרי זיצ'ינלה, בן 40, זמן קצר לאחר התקיפה והגישה כתב אישום נגד תושב רידג'פילד פארק בשני סעיפי תקיפה פשוטים. מפקד משטרת ברגנפילד, מוסטפא רבו, אמר בהצהרה כי תושב שהיה בסביבה נחלץ לעזרת הקורבן ושניהם סבלו מפציעות קלות.

המפקד תיאר את הקורבן כ"מנהיג דת". המשטרה לקחה את זיצ'ינלה לכלא במחוז ברגן כדי להמתין להליכי משפט והחקירה. "אנו מתייחסים ברצינות לכל הדיווחים על אירועים המונעים על ידי דעות קדומות או הקשורים לשנאה", אמר רבו. "בזהירות רבה, הוריתי לשוטרים שלנו לבצע סיורים נוספים סביב בתי מגורים ובתי כנסת. כרגע, אני סבור שמדובר באירוע אקראי ובודד", אמר והרגיע "אין איום נוסף על הציבור".

ראש עיריית ברגנפילד, ארווין אמטוריו, ומועצת הרובע בהצהרה משותפת מסרו: "זהו מעשה אלימות מביש שאין לו מקום בעירנו ולא נסבול זאת",.