תיקי אפשטיין: נחשף הקשר של שליח ארה"ב לסוריה לעבריין המין

טום ברק, איש אמונו הוותיק של הנשיא טראמפ, שכיום מכהן כשגריר ארצות הברית בטורקיה וכשליח מיוחד לסוריה - היה בקשר קבוע וקרוב עם ג'פרי אפשטיין במשך שנים לאחר הרשעתו של אפשטיין ב-2008 בשידול קטינה. כך עולה מניתוח של יותר מ-100 הודעות טקסט ודוא"ל שפורסמו במסמכי משרד המשפטים החדשים, שפורסם הערב (שבת) ובוצע על ידי CBS News.

על פי הדיווח ברשת CBS News, הקשר ביניהם נמשך גם לאחר שברק הפך למגייס תרומות מרכזי לקמפיין הבחירות של טראמפ ב-2016, ובהמשך עמד בראש ועדת ההשבעה שלו והיה נוכח תדיר בבית הלבן.

לעיתים נראה שאפשטיין ראה בברק צינור אפשרי להעברת מידע לטראמפ, אך הרישומים הזמינים מראים שהתקשורת זרמה בכיוון אחד בלבד. אין אינדיקציה לכך שהמסרים של אפשטיין הועברו לטראמפ או שטראמפ תקשר עם אפשטיין דרך ברק.

ההתכתבויות כוללות הזמנות לבתים פרטיים, היכרות עם דיפלומטים ומשקיעים, ודיונים על הזדמנויות עסקיות. הן גם מראות שאפשטיין עודד שוב ושוב את ברק להעביר את התקשורת לאפליקציות מוצפנות - שמהן לא פורסמו רישומים במסגרת מסמכי הממשלה.

--

בשנת 2016 ב-9 בנובמבר, יום לאחר שטראמפ ניצח בבחירות, בכיר סעודי שלח לאפשטיין הודעה:"מה דעתך שהמלך יתקשר לנשיא החדש לברך אותו לאחר פרסום התוצאות?". אפשטיין השיב: "טום בראק הוא איש הקשר שלכם".