טראמפ: "נשארו פחות מ-20 חטופים חיים, אחד או שניים מתו"

מומלצים -

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס הערב (שני) בשיחה עם כתבים בבית הלבן לתקיפה בבית החולים בחאן יונס, שם נהרגו חמישה עיתונאים. טראמפ אמר כי "לא ידעתי על זה, ואני לא שמח על כך". על החטופים שעדיין בעזה ואמר כי "כנראה נותרו קצת פחות מ-20 חיים. אני חושב שאחד או שניים כנראה כבר לא איתנו ומתו". בישראל הבהירו למרות האמירות: "על פי המידע שבידינו - יש 20 חטופים בין החיים".

כמו כן, טראמפ התייחס לסיום המלחמה ואמר: "אני חושב שבשבועיים-שלושה הקרובים יהיה סיום למלחמה בעזה. זה צריך להסתיים - עם הרעב והמוות והאנשים שנהרגים. אבל אסור לאנשים לשכוח את 7 באוקטובר".

עוד הוסיף נשיא ארה"ב: "אני זה שהוציא את החטופים, סטיב ויטקוף עשה עבודה נהדרת אבל אני הוצאתי את כולם. תמיד אמרתי שברגע נגיע לחטופים האחרונים לאחרונים - חמאס לא ישחרר אותם".

כזכור, ביום שישי האחרון, טראמפ אמר בשיחה עם כתבים בבית הלבן: "יש עכשיו 20 חיים, אבל בטח פחות מכך כי כמה מהם אולי כבר לא איתנו", אמר הנשיא לכתבים בבית הלבן. אני הוצאתי את רוב החטופים מעזה, בלעדיי כולם היו מתים. הם באים אליי ומודים בכך", הוסיף הנשיא. "אמרתי שכשחמאס יגיע ל-20 הוא לא יעשה יותר עסקאות, ואז פרסמתי הודעה ואמרתי שצריך לפגוע בהם. זה סחיטה וזה חייב להיגמר".