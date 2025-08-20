"אמריקה חזרנו": הבית הלבן השיק חשבון טיקטוק רשמי

מומלצים -

הבית הלבן השיק אתמול (שלישי) חשבון טיקטוק רשמי, בכדי להפיץ את מסריו ליותר מ-170 מיליון המשתמשים באפליקציה בארצות הברית. תוך שעות בודדות החשבון צבר כבר 61 אלף עוקבים.

עם זאת, מחוקקים בוושינגטון חוששים שנתוני המשתמשים האמריקנים עלולים ליפול לידי ממשלת סין, שהרי מדובר בפלטפורמה בבעלות סינית. בשלב זה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מנסה להביא לעסקה בה משקיעים אמריקנים ירכשו את האפליקציה מחברת האם הסינית של טיקטוק, "ByteDance".

https://x.com/i/web/status/1957937708057211300 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

אתמול, החשבון החדש (WhiteHouse) העלה סרטון ראשוני המציג את טראמפ מכריז "אני הקול שלכם", ונכתב: אמריקה חזרנו. מה קורה טיקטוק?"

לנשיא טראמפ חיבה לאפליקציה הפופולרית, והוא מייחס לה את התמיכה שצבר בקרב המצביעים הצעירים בארצות הברית, כאשר ניצח את היריבה הדמוקרטית קמלה האריס בבחירות לנשיאות בנובמבר 2024.