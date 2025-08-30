בית המשפט בארה"ב פסל את רוב המכסים שהטיל טראמפ; הנשיא תקף: "אסון מוחלט"

מומלצים -

בית המשפט הפדרלי לערעורים בארצות הברית פסק הלילה (בין שישי לשבת) כי כי לרוב המכסים שהטיל הנשיא דונלד טראמפ אין תוקף חוקי - וקבע כי "חרג מסמכותו".

זמן קצר לאחר פרסום ההחלטה כתב טראמפ ברשת החברתית שלו Truth Social: "כל המכסים עדיין בתוקף! בית המשפט העוין אמר שצריך להסיר אותם, אבל הוא יודע שארה"ב תנצח". לדבריו, "אם המכסים ייעלמו, זה יהיה אסון מוחלט למדינה. ההחלטה יכולה פשוטו כמשמעו להשמיד את ארה"ב. מכסים הם הכלי הטוב יותר לעזור לעובדים שלנו, ולתמוך בחברות שמייצרות מוצרים אמריקניים נפלאים".

בית המשפט אפשר למכסים להישאר בתוקף עד 14 באוקטובר על מנת לתת לממשל טראמפ הזדמנות להגיש ערעור לבית המשפט העליון של ארצות הברית.

בחודש מאי האחרון הציג הנשיא האמריקני את תוכנית המכסים שלו - ועורר סערה בשווקים. טראמפ השתמש במכסים על מנת להפעיל לחץ ולנהל משא ומתן מחודש על הסכמי סחר עם מדינות שמייצאות סחורות לארצות הברית.

בין היתר, מכס בגובה של 15 אחוזים הוטל על סחורות המיובאות מישראל לארצות הברית. ההחלטה הגיעה למרות לחצים משמעותיים שהפעילו בירושלים על וושינגטון, כולל בביקור רשמי של ראש הממשלה בנימין נתניהו בניסיון להפחית את שיעור המכס.