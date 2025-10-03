אילון מאסק הפך לאדם הראשון ששווה מעל לחצי טריליון דולר

איש העסקים אילון מאסק, והאדם העשיר בעולם, הפך הבוקר (שישי) לאדם הראשון חצה את רף ה-500 מיליארד דולר ובכך הפך לאדם הראשון בהיסטוריה שהשווי שלו עולה על חצי טריליון דולר. זאת, בזכות עליית מחירי מניות טסלה שהובילה לקפיצה בהונו.

מניית חברת טסלה עלתה בכמעט 17% מתחילת השנה. מאסק הוא בעל המניות הגדול ביותר של החברה, עם 19.7% מהון המניות שלה נכון לאוגוסט 2025. לא די בכך, אלא שחבילת שכר חדשה שמוצעת, ועליה המשקיעים עתידים להצביע בנובמבר, עשויה להעניק למאסק מניות נוספות בטסלה, ולהעלות את שוויו הנקי ליותר מטריליון דולר.

השווי הנקי של מאסק מושפע במידה רבה מאחזקותיו בטסלה, וגם בבחברת ייצור הרקטות והלוויינים הפרטית שלו, SpaceX. לפי בלומברג, מחיר המניה של טסלה עלה ביותר מ-60% בשנת 2024, כאשר חלק מהרווחים הללו הגיעו לאחר ניצחונו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבחירות בנובמבר. מכירת מניות של SpaceX בדצמבר 2024 הגדילה את שוויו הנקי של מאסק בכ-50 מיליארד דולר.

עושרו של מאסק עולה על עושרם של מיליארדרים בולטים אחרים, כולל מייסד אמזון ג'ף בזוס, מארק צוקרברג ממטא ולארי אליסון מאורקל.