לקראת הכינוס באו״ם: הצעד החריג של ארה״ב נגד האיראנים

מומלצים -

ארצות הברית שוקלת להטיל מגבלת נסיעה על המשלחת מאיראן בבכדי למנוע את חופש התנועה שלה מחוץ לניו יורק, ואולי גם את השתתפותה בעצרת הכללית של האו״ם החודש.

ממשל טראמפ כבר דחה בקשות לוויזות עבור יו״ר הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס (אבו מאזן) ומשלחתו ובכך מנע את השתתפותו בפגישה באו״ם החודש. כעת, הוא שוקל להטיל מגבלות נוספות על מספר משלחות נוספות - מהלך שעשוי להגביל משמעותית את חופש התנועה שלהן מחוץ לניו יורק.

סוכנות הידיעות AP דיווחה כי על פי מזכר פנימי של מחלקת המדינה, ייתכן כי בקרוב יוטלו מגבלות נסיעה ואחרות על משלחות מאיראן, סודן, זימבבואה, ואולי במפתיע גם על ברזיל - שלה בדרך כלל, מקום של כבוד במושב הפתיחה של העצרת הכללית של האו״ם, אשר עתידה להיפתח ב-22 בספטמבר.

תנועות הדיפלומטים האיראניים מוגבלות ממילא בניו יורק, אך אחת ההצעות שנשקלות היא לאסור עליהם לבצע קניות בחנויות סיטונאיות גדולות לחברי מועדון בלבד כמו ענקית המזון Costco ו-Sam’s Club, אלא אם כן יקבלו אישור מפורש מראש ממחלקת המדינה.