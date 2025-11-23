נכדתו של ג'ון קנדי חושפת: נותרה לי פחות משנה לחיות

טרגדיה נוספת במשפחת קנדי: טטיאנה שלוסברג, נכדתו בת ה-35 של נשיא ארצות הברית לשעבר ג'ון פ. קנדי, חשפה כי אובחנה עם סרטן סופני וכי נותרה לה פחות משנה לחיות.

שלוסברג, אם לשניים, פרסמה את החדשות הטרגיות במאמר אישי שפורסם במגזין "הניו יורקר", בו שיתפה כי היא סובלת מלוקמיה מיאלואידית חריפה עם מוטציה נדירה. "אולי המוח שלי מריץ מחדש את חיי כעת כי יש לי אבחנה סופנית, וכל הזיכרונות האלה יאבדו", כתבה.

במאמר תיארה שלוסברג כיצד הרופאים גילו את הסרטן שעות ספורות לאחר שילדה את ילדה השני במאי 2024. מאז היא בילתה את רוב זמנה בטיפולים, שכללו השתלת מח עצם, כימותרפיה ועירויי דם. המוטציה הנדירה שממנה היא סובלת, המכונה Inversion 3, נפוצה בדרך כלל בקרב מטופלים מבוגרים יותר.

שלוסברג היא בוגרת אוניברסיטאות ייל ואוקספורד, עבדה בעבר כעיתונאית ב"ניו יורק טיימס" ופרסמה את ספרה הראשון בשנת 2019. מאמרה פורסם ב-22 בנובמבר, יום השנה ה-62 להירצחו של סבה ג'ון קנדי בשנת 1963.