הכלי ששימש את הפנטגון ללכידת מדורו - ונמצא אצל כולנו בכיס

תוכנת הבינה המלאכותית "קלוד" של חברת Anthropic שימשה את צבא ארה"ב במבצע ללכידת נשיא ונצואלה לשעבר, ניקולס מדורו, כך דווח היום (שבת) ב"וול סטריט ג׳ורנל".

המשימה ללכידת מדורו ואשתו כללה הפצצה של מספר אתרים בקראקס בחודש שעבר. הנחיות השימוש של חברת Anthropic אוסרות על שימוש בכלי הבינה המלאכותית "קלוד" לצורך סיוע לאלימות, פיתוח נשק או ביצוע מעקב.

דובר החברה מסר כי אין ביכולתם להתייחס לשאלה האם קלוד שימש במבצע מסוים, מסווג או אחר, אך הדגיש כי כל שימוש במודל - במגזר הפרטי או הממשלתי - חייב לעמוד במדיניות השימוש של החברה. משרד ההגנה האמריקני סירב להגיב לפניית העיתון.

בחודש שעבר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף בריאיון ל"ניו יורק פוסט" כי נשק סודי חדש שהוא מכנה "הדיסקומבובולטור" (המבלבל) היה חיוני לפשיטה האמריקנית הנועזת שבה לכדה את נשיא ונצואלה ניקולס מדורו. טראמפ התרברב כי הנשק המסתורי "גרם לציוד של האויב לא לעבוד" כאשר מסוקים אמריקנים נחתו בקראקס ב-3 בינואר כדי לעצור את מדורו ואשתו, סיליה פלורס, באשמת סמים ונשק פדרלית - מבלי לאבד אף חיי אמריקנים. "אסור לי לדבר על זה", הוסיף הנשיא.

i24News

לא הרבה ידוע על הנשק, אך דיווחים אלה הגיעו לאחר דיווחים בשטח מוונצואלה שתיארו כיצד שומרים חמושים של מדורו נפלו על ברכיהם, "מדממים מהאף ומקיאים דם". אחד מהשומרים סיפר לאחר מכן כי "פתאום כל מערכות המכ"ם שלנו כבו ללא כל הסבר. הדבר הבא שראינו היה רחפנים, הרבה רחפנים, שעפים מעל העמדות שלנו. לא ידענו איך להגיב", אמר והוסיף: "אז הופיעו מסוקים - בקושי שמונה - שנשאו כ-20 חיילים אמריקנים לאזור".

"הדיסקומבובולטור" כוון אז ישירות אל שומריו של מדורו. "בשלב מסוים, הם שיגרו משהו; אני לא יודע איך לתאר את זה. זה היה כמו גל קול מאוד עז. פתאום הרגשתי כאילו הראש שלי מתפוצץ מבפנים", אמר השומר. "כולנו התחלנו לדמם מהאף. חלקם הקיאו דם. נפלנו על הקרקע, לא מסוגלים לזוז. אפילו לא יכולנו לקום אחרי הנשק הקולי הזה - או מה שזה לא יהיה".