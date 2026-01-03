ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס הערב (שבת) וגם מחר שורה של דיונים ביטחוניים עם שובו מארצות הברית. כתבנו המדיני גיא עזריאל דיווח ב"מגזין השבת" כי אלו יכללו גם סיכום של הפסגה שלו עם הנשיא האמריקני דונלד טראמפ וגם סקירה של המהלכים הבאים, כאשר במערכת הביטחון המתינו להוראות של הדרג המדיני בחזיתות השונות - איראן, לבנון ועזה.

באיראן: לאור המסר של טראמפ באשר לתגובה שתהיה מול הניסיון לחדש את תכנית הגרעין ותכנית הטילים הבליסטיים, צפוי ריכוז מאמץ מודיעיני.

בגזרת לבנון: בישראל מזהים מגמה של ניסיון של חיזבאללה להרים את הראש - לשקם תשתיות, ולחידוש פעילות כלכלית והשתקמות ככוח גרילה. בישראל מוסרים בימים האחרונים - חופש הפעולה מול ההפרות יימשך.

ברצועת עזה: טראמפ לא נותן תאריכים קשיחים לפירוק חמאס מנשקו וצפוי להקציב כמה חודשים למהלך בהסכמה של ארגון הטרור, לפני שיסכים לפעולה צבאית. בישראל יתעקשו על פירוק מלא.