לקראת מפגש עם טראמפ: משלחת שורדי השבי הגיעה לוושינגטון

משלחת שורדי השבי ובני משפחותיהם הגיעה אמש (רביעי) לוושינגטון, וצפויים להיפגש הערב עם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, בבית הלבן.

עם הגעתם אתמול לבירה האמריקנית, חברי המשלחת נפגשו עם מחוקקים בכירים בקונגרס. במהלך הפגישה עם חברי השדולה להחזרת חטופים ושבויים של הקונגרס, הנציגים האמריקנים הביעו את תמיכתם בשורדים ואת נכונותם להמשיך לפעול להשבת שלושת החטופים החללים שנותרו ברצועת עזה.

חברת הקונגרס היילי סטיבנס מהמפלגה הדמוקרטית הביעה את תמיכתה בשורדי השבי: "אתם נושאים איתכם משקל, סיפור, חוויה שלא ביקשתם. נמשיך להיות בעלי בריתכם וחברים שלכם לעד - נמשיך לענוד את הסיכה ולספר את הסיפור שלכם".

חבר הקונגרס קרייג גולדמן מהמפלגה הרפובליקנית אמר לחברי המשלחת כי הוא ושאר חברי השדולה "ממשיכים לענוד את הסרט הצהוב".