לקראת מפגש עם טראמפ: משלחת שורדי השבי הגיעה לוושינגטון

המשלחת צפויה לבקר בבית הלבן ולהיפגש עם נשיא ארצות הברית • טרם השיחה, הם הספיקו להיוועד עם מחוקקים בכירים בקונגרס האמריקני • עוד נכחו במקום: חברי מנהלת החטופים ונציגי שגרירות ישראל בארה"ב

יגאל רבידעמיחי שטייןברק בטש
משלחת שורדי השבי עם חברי הקונגרס האמריקני
משלחת שורדי השבי עם חברי הקונגרס האמריקנישמוליק עלמני, שגרירות ישראל בוושינגטון

משלחת שורדי השבי ובני משפחותיהם הגיעה אמש (רביעי) לוושינגטון, וצפויים להיפגש הערב עם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, בבית הלבן. 

עם הגעתם אתמול לבירה האמריקנית, חברי המשלחת נפגשו עם מחוקקים בכירים בקונגרס. במהלך הפגישה עם חברי השדולה להחזרת חטופים ושבויים של הקונגרס, הנציגים האמריקנים הביעו את תמיכתם בשורדים ואת נכונותם להמשיך לפעול להשבת שלושת החטופים החללים שנותרו ברצועת עזה. 

חברת הקונגרס היילי סטיבנס מהמפלגה הדמוקרטית הביעה את תמיכתה בשורדי השבי: "אתם נושאים איתכם משקל, סיפור, חוויה שלא ביקשתם. נמשיך להיות בעלי בריתכם וחברים שלכם לעד - נמשיך לענוד את הסיכה ולספר את הסיפור שלכם".

Video poster
הוריו של החלל החטוף עומר נאוטרה: "יש עוד 16 חטופים שצריכים לחזור לקבורה, קוראים לא להוריד את הסיכות"

חבר הקונגרס קרייג גולדמן מהמפלגה הרפובליקנית אמר לחברי המשלחת כי הוא ושאר חברי השדולה "ממשיכים לענוד את הסרט הצהוב". 

