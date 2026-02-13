קושנר במרכז סערה: "שמו עלה בשיחה בין גורמים זרים על איראן"

דיווח בוול סטריט ג’ורנל חושף היום (שישי) כי ג’ארד קושנר, חתנו של הנשיא דונלד טראמפ ויועץ בכיר בממשלו, הוא הבכיר האמריקני שניהל שיחה עם גורם זר בנוגע לאיראן - שיחה שעמדה במרכז בעקבות תלונה חשאית של "חושף שחיתויות", שהועברה למערכת המודיעין האמריקנית.

לפי הדיווח, פרטי השיחה עלו במסגרת חומר מודיעיני שהגיע לגורמי פיקוח, ועוררו מחלוקת פנימית בשאלה כיצד טופל המידע והאם הועבר במלואו לגורמים הרלוונטיים בקונגרס.

התלונה כוונה כלפי ראש המודיעין הלאומי, בטענה כי המידע לא שותף באופן מלא. גורמים המעורים בפרטים אמרו לעיתון כי מדובר בנושא רגיש הקשור לאיראן, אך לא פורסמו פרטים מלאים על תוכן השיחה.

מטעמו של קושנר לא נמסרה תגובה פומבית לדיווח.