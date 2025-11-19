כולל F-35 ושת"פ גרעיני: עסקת הענק בין ארה"ב לסעודיה

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר הלילה (רביעי) את עסקת הענק מול סעודיה בשווי טריליון דולר, במהלך ארוחת ערב שקיים עם יורש העצר מוחמד בן סלמאן. ראשית, כוללת העסקה בראשה מטוסי F-35, כמעט 300 טנקים אמריקנים ושיתוף פעולה בנושאי גרעין אזרחי. עוד הושגו הסכמות על שיתוף פעולה בנושא המינרלים ומשאבי הטבע, וגם בבינה מלאכותית.

טראמפ: "אני שמח להודיע ​​שאנו לוקחים את שיתוף הפעולה הצבאי שלנו לגבהים חדשים על ידי הכרזה רשמית על סעודיה כבעלת ברית מרכזית שאינה חברה בנאט"ו". לאחר מכן פנה היישר לנסיך ואמר: "ברגע זה יש לך את החבר הכי טוב שהיה לך אי פעם". בין היתר, נכחו בארוחת הערב החבר הקרוב-רחוק של טראמפ, אילון מאסק, וכוכב הכדורגל הסעודי, כריסטיאנו רונאלדו.

במהלך ארוחת הערב התייחס טראמפ להפסקת האש שהשיג ברצועת עזה והתבלבל במניין החללים החטופים שנמצאים ברצועה ולא ציין שיש שלושה: "הלחימה הייתה תקופה נוראית, נגרום לכך ששני החללים החטופים יחזרו. עזה הרבה יותר בטוחה משהיא אי פעם הייתה בעבר. זו שכונה קשוחה".

בעקבות מכירת ה-F-35 הצפויה, דווח מוקדם יותר השבוע בסוכנות הידיעות AP כי הממשל האמריקני נזהר מאפשרות של פגיעה ב"יתרון הצבאי האיכותי" של ישראל על פני שכנותיה, במיוחד בתקופה בה טראמפ תלוי בתמיכה הישראלית להצלחת "תוכנית השלום" שלו לעזה. בישראל מודאגים שהדבר יוביל ל"מירוץ חימוש" במזרח התיכון.

בין היתר, באיחוד האמירויות צפויים לדרוש לרכוש גם הם את החמקנים, לאחר שהובטח להם זאת עוד עם החתימה על הסכמי אברהם בשנת 2020. שלושה בכירים בממשל אמרו כי לא סביר שסעודיה תצטרף להסכמי אברהם בקרוב, אך קיימת אופטימיות זהירה כי ניתן יהיה להגיע לכך עד סוף כהונתו של הנשיא האמריקני.