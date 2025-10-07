זוהרן ממדאני, המועמד מטעם המפלגה הדמוקרטית לראשות עיריית ניו יורק, פרסם היום (שלישי) הודעה לציון שנתיים לטבח ה-7 באוקטובר, בה תקף כי ישראל "פתחה במלחמה רצחנית בעזה". ממדאני, ציין כי הוא "מתאבל על החיים שנאבדו בפשע המלחמה שביצע חמאס, ומתפלל להחזרתם של כל בני הערובה שעדיין מוחזקים".

כאמור, ממדאני אמר כי בעקבות אירועי אותו יום, "ראש הממשלה נתניהו וממשלת ישראל פתחו במלחמה, בה מספר ההרוגים עולה כעת בהרבה על 67,000. כאשר הצבא הישראלי הפציץ בתים, בתי חולים ובתי ספר". בהמשך אמר כי "כל יום בעזה הפך למקום שבו האבל בלתי ניתן לתיאור".

המועמד מטעם מפלגת הדמוקרטים הוסיף: "ממשלתנו הייתה שותפה לכל זה, זה חייב להסתיים, הכיבוש והאפרטהייד חייבים להסתיים". הוא דרש לשאוף לשלום באמצעות דיפלומטיה "ולא דרך פשעי מלחמה", ואמר כי על האמריקנים "להענות על כך על ידי דוגמא אישית לטוב ביותר, תוך חתירה בלתי פוסקת אחר האידאלים הגבוהים שלנו ומחויבות בלתי מעורערת לזכויות אדם".

אריק אדמס, ראש עיריית ניו יורק הנוכחי, אמר בניגוד כי העיר שלו "התעוררה באימה ב-7 באוקטובר, כשחזינו במתקפה שלא נראתה מעולם על ישראל. הקהילה היהודית שלנו איבדה יותר מ-1,200 יקיריהם במתקפת הטרור ההיא", הוסיף כי ניו יורק התאבלה "איתם אז, ואנו נשארים מאוחדים איתם כשאנו מבקשים את שחרורם של כל בני הערובה וסיום מיידי של המלחמה".