נשיא ונצואלה המודח, ניקולס מדורו, נחת הלילה (ראשון, שעון ישראל) בניו יורק כשהוא אזוק ומלווה בסוכנים פדרליים, לאחר מבצע צבאי אמריקני דרמטי שהביא למעצרו. לפי דיווחים ב"ניו יורק טיימס", המבצע גבה מחיר דמים כבד, עם לפחות 40 הרוגים בוונצואלה, בהם אנשי צבא ואזרחים.

מדורו, שהוצא מהמטוס יחד עם רעייתו, הובל למעצר במנהטן כשהוא אזוק בידיו. בתיעוד מהזירה הוא נשמע אומר לנוכחים בציניות: "לילה טוב, שנה חדשה טובה".

הדיקטטור הוונצואלי הועבר לאחד המתקנים הידועים לשמצה בארה"ב. מרכז המעצר המטרופוליטן (MDC) בברוקלין. מדובר במתקן פדרלי ש"אירח" בעבר עצורים בפרופיל גבוה כמו שון "דידי" קומבס, גיסליין מקסוול וסם בנקמן-פריד.

הכלא זכה למוניטין מפוקפק ותואר לא פעם כ"מגעיל" ובעל תנאים "מחרידים", הכוללים מחסור כרוני בכוח אדם, אלימות קשה בין אסירים והפסקות חשמל תכופות.

הבית הלבן חוגג: "הייתה לו הזדמנות – עד שלא"

זמן קצר לאחר הנחיתה, הבית הלבן וממשל טראמפ פתחו בקמפיין תקשורתי אגרסיבי. בציוץ רשמי שכלל את הביטוי הסלנגי הבוטה "FAFO" (Fuck around and find out - "תתעסק ותגלה"), בהמשך, פורסם סרטון ערוך דרמטית המציג את מדורו מתגרה בעבר בארה"ב וקורא לה "לבוא לתפוס אותו", שזור ברגעי המעצר והודעת הצבא האמריקני.

"לניקולס מדורו הייתה הזדמנות - עד שלא הייתה לו", נכתב בפוסט הרשמי. "ממשל טראמפ תמיד יגן על אזרחים אמריקאים מפני כל איום, זר ומקומי".

מזכיר ההגנה האמריקני, פיט הגסת', התראיין לרשת CBS וסיפק הצהרות לוחמניות שחורגות גבולות ונצואלה. כשנשאל למי כוון המסר "FAFO", ענה הגסת' ישירות: "התייחסתי גם לאיראנים וליכולות הגרעיניות שלהם. הנשיא אמר שלא יהיה להם נשק גרעיני, והוא פעל. אותו דבר עם החות'ים. הנשיא טראמפ מדבר דרך פעולות. כל העולם צריך לשים לב".

הגסת' הבהיר כי המבצע נועד להחזיר את השליטה במשאבי הנפט: "מדובר בחופש, ביטחון ושגשוג. מה שנעשה על ידי ונצואלה לתעשיית הנפט האמריקנית לא היה צריך לקרות, והנשיא טראמפ מוכן לתפוס אותו חזרה".

הגעתו של מדורו לניו יורק הציתה עימות קטן גם בתוך ארה"ב. ראש העירייה הסוציאליסט, זוהראן ממדאני, גינה בחריפות את הפעולה, שוחח עם טראמפ והביע את התנגדותו ל"מעשה הזה", ואף דרש את שחרורו של מדורו.

מנגד, מחוץ לבית המשפט הפדרלי במנהטן התאספו המוני גולים ונצואלים לחגיגות ספונטניות. בטיימס סקוור נרשמו עימותים מילוליים כאשר מפגינים "אנטי-אימפריאליסטים" ניסו למחות נגד המבצע, אך התקשו להסביר את עמדתם מול תמונות החגיגות המגיעות מקראקס.

מזכיר התחבורה, שון דאפי, הודיע על הסרת ההגבלות במרחב האווירי של הקריביים החל מהבוקר. חברות התעופה יונייטד ודלתא כבר הודיעו על חידוש הדרגתי של הטיסות לאזור, כולל לפורטו ריקו וליעדים נוספים שנפגעו מהסגר האווירי.