בארה"ב לא מרוצים מהתקיפה בקטאר: טראמפ לא ידע מראש

דוברת הבית הלבן, קרוליין לוויט, התייחסה היום (שלישי) לתקיפה הישראלית בקטאר נגד צמרת ארגון חמאס - והביעה אכזבה בשם הממשל מהפעולה ואף חשפה כי הנשיא, דונלד טראמפ, גילה על הפעולה בעת שקרתה.

"הבוקר נודע לממשל טראמפ דרך הצבא האמריקני שישראל תקופת את בכירי חמאס בדוחא", אמרה לוויט, "זו הייתה פעולה עצמאית במדינה ריבונית. זה לא קידם את מטרות ישראל או ארצות הברית, אנו מרגישים רע לגבי מיקום התקיפה".

"טראמפ אמר לנתניהו שהוא רוצה שלום מהר. טראמפ גם שוחח עם מנהיג קטאר, הוא הבטיח לו שדבר כזה לא יקרה שוב על אדמתו", הוסיפה, "ויטקוף התבקש לעדכן את הקטארים על התקיפה. גם רוביו השתתף בשיחה עם אמיר קטאר לאחר התקיפה. הנשיא גילה על התקיפה על ידי צבא ארצות הברית כשהיא קרתה".

לאחר מכן חשפה כי "טראמפ התקשר לנתניהו אחרי התקיפה - ועדיין הנשיא רואה זאת כהזדמנות לשלום, הוא רוצה שכל החטופים וגם החללים יחזרו".