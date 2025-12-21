איפה טראמפ? תמונה של הנשיא הוסרה ממסמכי אפשטיין

מספר תמונות, כולל אחת בה מופיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הוסרו ללא הסבר מאוסף המסמכים הגדול של חקירות פרשת עבריין המין המורשע ג'פרי אפשטיין - כך דווח הבוקר (ראשון) ב"ניו יורק טיימס".

האוסף פורסם כזכור בליל שבת האחרון, ובו נראו בין היתר תמונות של הנשיא לשעבר קלינטון בשמלה כחולה ועקבים, ותמונות נוספות של נשים כשפניהן מושחרות. לפי העיתון האמריקני, בסך הכל 16 תמונות הוסרו מאתר האינטרנט שמשרד המשפטים יצר למען פרסום המסמכים.

צעד הפרסום מגיע לאחר שוועדת הדמוקרטים פרסמה עשרות אלפי תמונות של אפשטיין, במטרה ללחוץ על משרד המשפטים לחשוף מסמכים מהפרשה. בין היתר פרסמה הוועדה תמונות של ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, של הבמאי וודי אלן, של קלינטון ושל מייסד "מיקרוסופט" ביל גייטס.

ביקורת גדולה נרשמה בארצות הברית על כך שמרבית המסמכים שפורסמו הושחרו, כשחלקם - מושחרים במלואם. התמונות שפורסמו כוללות גם צילום מסך של קטע משיחת טקסט, שבה אדם כלשהו מדבר על שליחת נערות. "אני לא יודע, תנסה לשלוח מישהו אחר. יש לי חבר/ה סקאוט, היא שלחה לי היום כמה בנות. אבל היא מבקשת 1,000 דולר לכל בחורה. אני אשלח לך עכשיו בנות. אולי מישהי תהיה טובה בשביל J?", נכתב.