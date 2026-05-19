שני נערים ירו למוות בשלושה במסגד והתאבדו, המשטרה: "פשע שנאה"

חמישה בני אדם, בהם שני נערים חמושים, מתו באירוע ירי קטלני שהתרחש אמש (שני) במרכז האסלאמי בסן דייגו, המסגד הגדול ביותר בעיר. חוקרי המשטרה וה-FBI מתייחסים לאירוע כפשע שנאה מובהק, לאחר שבזירה וברכבם של היורים נמצאו ראיות אנטי-איסלאמיות קשות, בהן מסרי שטנה שנכתבו ישירות על גבי כלי הנשק, מכתב התאבדות המדבר על "גאווה גזעית", וג'ריקן דלק הנושא מדבקה של סמל ה-SS הנאצי.

האירוע החל בשעה 9:42 בבוקר שעון מערב של יום שני, כאשר אמו של אחד החשודים דיווחה למשטרה על היעדרותו של בנה האובדני, שלקח עמו את רכבה ומספר כלי נשק מהבית, ויצא לבוש בבגדי הסוואה יחד עם חבר. בשעה 11:43 התקבלו הדיווחים הראשונים על ירי במסגד. כוחות המשטרה הגיעו בתוך ארבע דקות ומצאו מחוץ למבנה שלושה גברים הרוגים. בזמן שהשוטרים סרקו את המבנה, התקבל דיווח על ירי לעבר גנן במרחק מספר רחובות, שלא נפגע. דקות ספורות לאחר מכן, אותרה מכונית הב.מ.וו הלבנה של השניים כשהם ללא רוח חיים בתוכה, לאחר שהתאבדו בירי.

שני התוקפים זוהו כקיין קלארק (17), מתאבק לשעבר בתיכון מקומי, וקאלב ולאסקז (18). בין שלושת הנרצחים היה מאבטח המסגד, אמין עבדאללה, אב לשמונה ילדים שחירף את נפשו. מפקד המשטרה, סקוט ואהל, הגדיר את תגובת כוחות הביטחון כמרשימה ביותר שראה ב-28 שנות שירותו, וציין כי המאבטח הציל חיים רבים כשבלם את התוקפים בחזית המבנה ומנע מהם להיכנס אל אזורי הלימוד והתפילה, בהם שהו עשרות ילדים ואנשי צוות שחולצו כולם ללא פגע.