ארה"ב פרסמה אזהרה גלובלית: "ייתכן שהרכב שלכם מסייע לצבא הסיני"

הממשל האמריקני הוסיף אתמול (שני) לרשימה השחורה של הפנטגון את ענקיות הטכנולוגיה והרכב הסיניות אליבאבא, באידו, BYD ו-Nio, בטענה כי הן מסייעות לצבא סין. הצעד הדרמטי, שעלול להצית מחדש את מלחמת הסחר, מגיע פחות מחודש לאחר פגישת הנשיא דונלד טראמפ עם עמיתו הסיני שי ג'ינפינג.

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הפקה ובינה מלאכותית: דניאל זינגר/i24NEWS

הרשימה המעודכנת כוללת הפעם גם את יצרניות השבבים המובילות CXMT ו-YMTC, לצד חברות רובוטיקה וביוטק מובילות. בעוד שהרשימה אינה מטילה סנקציות מיידיות, החוק האמריקני יאסור על משרד ההגנה להתקשר ישירות עם חברות אלו כבר מהחודש, ומשנת 2027 ייאסר לחלוטין רכש של מוצריהן דרך צד שלישי.

חברי הקונגרס האמריקני בוועדה לענייני סין הגדירו את המהלך כ"אזהרה לעסקים אמריקניים", בעוד שמומחים ביטחוניים מציינים כי וושינגטון הפסיקה להתייחס לחברות בודדות, ומטפלת כעת בכל המערך הטכנולוגי הסיני כאיום אסטרטגי.

החברות הסיניות הגיבו בזעם לפרסום: באליבאבא הבהירו כי אינן חלק מאסטרטגיית שילוב צבאית ויפעלו משפטית נגד העיוות, בעוד שבאידו דחו "על הסף" את הטענות המופרכות. גם שגרירות סין בוושינגטון גינתה את המהלך ומסרה כי "ארה"ב צריכה להפסיק את הנוהג הפסול הזה ולייצר סביבה הוגנת ולא מפלה לחברות סיניות". מנגד, חברות בודדות כמו שתיים מישויות חברת הנפט הממשלתית CNOOC הוסרו מהרשימה.

ברקע, שנת 2026 מסמנת את סוף עידן התמימות של הרכב החשמלי, כאשר מלחמות מחירים אכזריות בסין וחשיפת חובות ענק של מעל 45 מיליארד דולר בענקית BYD מנפצים את המודלים העסקיים. המשבר הכלכלי, לצד ריקולים המוניים וחשש גובר במערב מפני ריגול וסייבר דרך "כלי רכב מקושרים", מובילים לחסימת השוק המערבי בפני היצרניות הסיניות ולחזרת הצרכנים לרכבים היברידיים.