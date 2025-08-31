מאות מפקדים בכירים דורשים מטראמפ: "סיים את המלחמה בעזה"

מומלצים -

כ-600 מפקדים בכירים אמריקנים לשעבר מכל זרועות הביטחון ושירות החוץ - שיגרו היום (ראשון) מכתב חריף לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בקריאה: "סיים את המלחמה בעזה ותכנן את היום שאחריה".

בכתב נמסר כי "תנועת מפקדים למען ביטחון ישראל" מביעה תדהמה ואכזבה מכך שממשלת ישראל מסרבת לעסוק בנושא "היום שאחרי"- למרות שחמאס חדל להיות איום אסטרטגי. לדבריהם, רוב הישראלים מציבים בראש סדר העדיפויות את סיום המלחמה לשם שחרור החטופים.

בשבוע שעבר פורסם לראשונה ב-i24NEWS כי בין ירושלים לוושינגטון נערכים מגעים ראשוניים לקראת ביקור של הנשיא טראמפ בישראל, בתחילת חודש דצמבר. אם אכן הדבר יצא לפועל, זה יהיה זה ביקורו הראשון בישראל בכהונתו השנייה בתפקיד.

בחודש מאי השנה ערך נשיא ארצות הברית ביקור מדיני ראשון במזרח התיכון בכהונתו השנייה - אז ישראל לא הייתה חלק מהביקור. מאז תחילת כהונתו הנוכחית, טראמפ נפגש עם נתניהו לא פחות משלוש פעמים בבית הלבן. בפגישתם בחודש פברואר הכריז על תכנית הפינוי מעזה, שתי פגישות נוספות התקיימו באפריל וביולי.