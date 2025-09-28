יבלום את המועמד האנטי-ישראלי? ראש העיר ניו יורק פרש מהמירוץ

ראש עיריית ניו יורק, אריק אדמס, פרש היום (ראשון) מהמירוץ לראשות העירייה - מה שמגדיל משמעותית את סיכויו של מושל ניו יורק לשעבר, אנדרו קואמו, לגבור על המתמודד האנטי-ישראלי זוהראן ממדאני.

דיווחים בארצות הברית הצביעו על כך שאדמס עומד בפני לחץ לוותר על מועמדותו לקדנציה שנייה כראש עיריית ניו יורק, על מנת לחזק את הקבוצה ולעצור את המומנטום של המועמד המוביל, זוהראן ממדאני, סוציאליסט-דמוקרט. עוד נטען כי ממשל טראמפ הציע לאדמס תפקיד על מנת לעודד אותו לפרוש.

המועמד קואומו הגיב: "הבחירה שעשה ראש העיר אדמס היום לא הייתה קלה, אבל אני מאמין שהוא שם את רווחתה של העיר ניו יורק לפני שאיפות אישיות. אנו ניצבים בפני כוחות קיצוניים הרסניים שיהרסו את עירנו - אבל זה לא מאוחר מדי לעצור אותם".

המועמד הדמוקרטי ממדאני ידוע כאנטי-ישראלי, ובשנת 2023 הגיש הצעת חוק לסיום מעמדם הפטור ממס של עמותות ניו יורקיות הקשורות להתנחלויות ישראליות לטענתו "מפרות את חוק זכויות האדם הבין-לאומי". כמו כן, הוא מתח ביקורת חריפה על פעולות ישראל בעזה ואמר שיש לעצור את ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו.

ממדאני תומך ב-BDS, קמפיין בין-לאומי הקורא להפעיל לחץ על ישראל באמצעות חרם כלכלי, אקדמי ותרבותי. כמו כן, נוהג להשתמש בסלוגן: "גלובליזציה של האניתיפאדה".

העובדה שהוא המוביל להפוך לראש העיר הבא של עיר עם כמעט מיליון יהודים (אחד מכל 15 יהודים בעולם) זה אירוע מרחיק לכת. זאת, כאשר לצד כל אלו ביקש להבחין בין "אנטי-ציונות לאנטישמיות", ואמר שהוא מתכוון להגדיל את המאבק בפשעי השנאה.

אם ייבחר בסתיו, ממדאני יהיה ראש העיר המוסלמי הראשון של ניו יורק. כחלק מהקמפיין שלו ביקר באופן קבוע במסגדים והציב את אמונתו כמרכזית.