הצעת החוק של סנאטורים דמוקרטים: "להכיר במדינה פלסטינית"

קבוצה המונה שבעה סנאטורים דמוקרטים אמריקנים מתכננת להוביל הליך של הכרה במדינה פלסטינית - כך דווח הלילה (שישי) בסוכנות הידיעות רויטרס. הקבוצה נחשבת למיעוט בקרב הדמוקרטים, שלה אין רוב בבית הנבחרים. מהלך כזה מסמן שינוי עמדות אפשרי בוושינגטון כלפי ישראל.

לרפובליקנים בבית הנבחרים יש רוב של 53 מול 47. הדמוקרט ג'ף מרקלי מאורגון, המוביל את המאמץ להעברת ההחלטה, אמר כי "לאמריקה יש אחריות להוביל, והזמן לפעול הוא עכשיו". ההחלטה, קוראת לארצות הברית להכיר במדינה פלסטינית מופרזת לצד ישראל, ותציע "לשני הצדדים תקווה, תןך חיזוק הסיכויים לשלום".

שגרירות ישראל בארצות הברית לא הגיבה לבקשת רויטרס לתגובה. סקר דעת קהל של רויטרס שבוצע בחודש שעבר הראה כי כ-60% מהאמריקנים מאמינים שכל מדינה החברה באו"ם, צריכה להכיר ברשות הפלסטינית כמדינה.

לפני שבוע האו"ם אישר, ברוב של 142 מדינות, את ההצהרה שיזמו צרפת וסעודיה הקוראת לתמיכה בפתרון שתי המדינות. צעד זה, מתווסף לשורת אומות נוספות, בהן גרמניה, פורטוגל וקנדה, שהודיעו לאחרונה כי יודיעו על הכרה במדינה פלסטינית במהלך העצרת הכללית השנתית בניו יורק שתתקיים בשבוע הבא.