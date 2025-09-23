אחרי שנה: ראיין ווסלי רות' הורשע בניסיון התנקשות בטראמפ

מומלצים -

חבר מושבעים בפלורידה הרשיע הערב (שלישי) את ראיין ווסלי רות' בכל סעיפי ניסיון ההתנקשות בחייו של המועמד לנשיאות דאז, דונלד טראמפ, במהלך קמפיין בחירות במגרש גולף בשנה שעברה.

לאחר שעתיים וחצי בלבד של דיונים, הוועדה מצאה את רות' אשם גם בתקיפת סוכן השירות החשאי שחילץ אותו ממחבואו, וכן בשלושה סעיפי אישום פדרליים בגין נשק כתוצאה מהתקרית ב-15 בספטמבר 2024.

דיוני המושבעים החלו היום לאחר שרות' סיכם את משפטו בן השבועיים, במהלכו שימש כעורך דין של עצמו. בנאום המסכם שלו, הנאשם ניסה לטעון כי לא היה פשע משום שמעולם לא ירה ירייה לעבר טראמפ. עם זאת, 12 דקות בלבד לתוך המונולוג שלו, שופטת המחוז האמריקנית איילין קנון קטעה אותו וגערה בו על שהתעלם מהוראתה, "להישאר בגבולות התיק", לאחר שהחל להתלונן שלא הורשה להעלות עדים נוספים על הדוכן.

כאשר חבר המושבעים היה מחוץ לטווח שמיעה, שאל רות' את קנון האם הסנגוריות הציבוריות שייצגו אותו בתחילה, קריסטי מיליטלו ורנה מישל סיהבולה, יוכלו לסיים את נאום הסיכום שלו אם השופטת תפריע לו שוב. קנון אמרה שלא.

לאחר שרות' הזכיר את המהומות בגבעת הקפיטול ב-6 בינואר 2021, והחל לדבר על אוקראינה, על האב המייסד פטריק הנרי ועל "האדם הפשוט", קנון עצרה את טיעונו. בסך הכל, רות' דיבר כ-42 דקות.