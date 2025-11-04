סגן נשיא ארה"ב לשעבר, דיק צ'ייני, הלך לעולמו בגיל 84

דיק צ'ייני, סגן נשיא ארה"ב ה-46, הלך היום (שלישי) לעולמו בגיל 84, כך מסרה משפחתו. צ'ייני היה סגנו של ג'ורג' בוש הבן בין השנים 2001-2009, ותואר לא פעם "כנשיא בפועל"בכל הקשור למדיניות החוץ. הוא נחשב לסגן הנשיא המשפיע ביותר בשנים האחרונות, והיה זה שהכתיב את מדיניות ארה"ב בכל הנוגע למלחמה בטרור. בין היתר הוביל את המדינה למלחמה באפגניסטן לאחר מתקפת ה-11 בספטמבר, ולמלחמת עירק ב-2003 במטרה להפיל את משטרו של סדאם חוסיין.

לפני מינויו לסגן הנשיא, צ'ייני כיהן בשורת תפקידים במערכת הפוליטית האמריקנית, בין היתר כחבר קונגרס, ראש סגל הבית הלבן, ומזכיר ההגנה בזמן מלחמת המפרץ הראשונה. בשנים האחרונות התנתק מהמפלגה הרפובליקנית, בעיקר בשל דעותיו השליליות על נשיא ארה"ב הנוכחי דונלד טראמפ.

במהלך כהונתו עורר שערוריה כאשר במהלך מסע ציד במדינת טקסס, ירה בשוגג בפניו של ידידו.

במהלך רוב חייו הבוגרים צ'ייני סבל מבעיות רפואיות ושרד מספר התקפי לב, בעקבותיהם עבר השתלת לב בשנה שאחרי סיום כהונתו כסגן נשיא. הוא השתמש בקוצב לב, וכדי שלא יפרצו אליו האקרים, הוא נותק באופן חריג מהרשת. הוא נפטר כתוצאה מסיבוך של דלקת ריאות ומחלת כלי דם, כשהוא מוקף במשפחתו.