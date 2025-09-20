הסוף לרילוקיישן? טראמפ מטיל אגרה כבדה על אשרות עבודה

מומלצים -

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חתם אמש (שישי) על צו נשיאותי שמטיל תשלום שנתי חדש של 100 אלף דולר על כל בקשה לוויזת עבודה מסוג H-1B, שמיועדת לעובדים זרים מיומנים בעלי השכלה אקדמית.

בעמק הסיליקון ישנם רבים שעובדים על סמך ויזות כאלה בעמק הסיליקון וכעת יהיה תמריץ חזק לא להעסיק את אותם עובדים ובמקומם להעסיק אזרח אמריקני. בתוך כך, ישנם מומחים הטוענים שצעד זה אינו חוקי וייפסל בבית המשפט.

שר המסחר האוורד לוטניק, שנכח בטקס החתימה בחדר הסגלגל, אמר כי מדובר בשינוי שיגרום לחברות לבחור רק מועמדים יקרים וייחודיים: "או שהאדם מאוד חשוב לחברה ולאמריקה, או שהם יעזבו, והחברה תעסיק אמריקני".

טראמפ עוד חתם הלילה על צו נשיאותי ליצירת תוכנית הויזות ״כרטיס הזהב״, אשר דרכה זרים יוכלו לשלם מיליון דולר כדי לקבל אישור תושבות בארצות הברית. לפי הצו, ההכנסות מתוכנית ויזת הזהב יועברו לקרן ייעודית במשרד האוצר, וישמשו לקידום התעשייה האמריקאית.

השר לוטניק אמר כי האגרה למגישי בקשה לוויזת זהב תעמוד על 15 אלף דולר, וכי המועמדים יעברו "בדיקה קפדנית".