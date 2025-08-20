התכנית ההומניטרית ושם המבצע שנבחר: לקראת הרחבת הפעולה של צה"ל בעזה

מומלצים -

שר הביטחון ישראל כ"ץ אישר אתמול (שלישי) את תוכנית התקיפה של צה"ל בעיר עזה, שהוצגה בפניו על ידי הרמטכ"ל אייל זמיר וצוות הפיקוד הבכיר של צה"ל. התוכנית תיקרא "מרכבות גדעון ב'".

השם ניתן בהמשך למבצע "מרכבות גדעון" שהביא להכרעת החמאס ולהשתלטות של צה"ל על 75% משטחי עזה תוך סיכול מחבלי החמאס והרס תשתיות הטרור בתת ובעל קרקע במרחבים שטוהרו. במסגרת התוכנית, ישלחו צווי המילואים הנדרשים לביצוע המתקפה. בנוסף לכך, אושרה ההיערכות ההומניטרית הנדרשת לקליטת התושבים שעתידים להתפנות מהעיר עזה דרומה עם תחילת המתקפה על העיר - זאת בכדי לבודד את מחבלי החמאס עד לחיסולם.

שר הביטחון שיבח את התוכנית ואת היערכות צה"ל לביצוע החלטת הקבינט להשתלטות על העיר עזה ויצירת התנאים לסיום המלחמה, תוך שחרור כל החטופים, פירוק החמאס מנשקו והגליית בכיריו, פירוז עזה, אבטחת מרחב האבטחה להגנה על היישובים ושימור חופש הפעולה הביטחוני לצה"ל בעזה. כ"ץ הוסיף שעם השלמת המבצע עזה תשנה את פניה ולא תיראה עוד כפי שהייתה בעבר.

לאחר פרסום הדברים, משפחות חטופים דרשו פגישה דחופה עם שר הביטחון והרמטכ"ל שיציגו בפניהן, כיצד בכוונתם להבטיח שהמבצע לא יגרום לכך שמקרה כמו רצח ששת החטופים יחזור על עצמו. "אפשר וצריך להגיע להסכם כולל, התוכנית שהיה צריך לאשר אמש היא התוכנית להשבת החטוף האחרון. נתניהו, זה מה שעם ישראל רוצה: את 50 החטופים והחטופה בבית ולא עוד 'הותר לפרסום'. כולם יודעים שהתנאים בשלים לעסקה וזה בידיים שלך. העם עם החטופים. העם יחזיר את החטופים", נמסר מטעם מטה המשפחות להחזרת החטופים.