ברקע המבצע בעזה: מזכיר המדינה האמריקני יגיע לישראל

מומלצים -

שבוע לפני הכינוס של עצרת האו"ם בניו יורק: מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו צפוי להשתתף בטקס חנוכת "דרך עולי הרגל" בעיר דוד, אתר ארכאולוגי שבו שכנה ירושלים הקדומה החל מראשית ימיה, כך דיווח הערב (שלישי) ב"מהדורה המרכזית" כתבנו עמיחי שטיין.

באירוע לחנוכת "דרך עולי הרגל", הרחוב הראשי ההיסטורי של ירושלים מלפני 2000 שנה, ישתתפו בכירי ישראלים ובכירים אמריקנים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שקל להשתתף בעצמו בטקס שיערך ב-15 בספטמבר, אך בסופו של דבר הביקור לא יצא אל הפועל, כך אמר ל-i24NEWS גורם המעורה בפרטים.

האירוע יתקיים שבוע לפני הכינוס של עצרת האו"ם בניו יורק, במהלכה צפויות צרפת ומדינות נוספות להכריז על הכרה במדינה פלסטינית. ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס דיון בנושא ביום חמישי, ובו ידון עם מספר שרים באפשרות להחיל ריבונות על חלקים מיהודה ושומרון בתגובה להחלטה וגם ההשלכות הביטחוניות מהמהלך.