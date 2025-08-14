סוכל פיגוע דקירה סמוך לי-ם, אין נפגעים | כל העדכונים

תושב עזה כבן 20 נעצר כשרץ עם סכין לעבר כוחות הביטחון במעבר קלנדיה • טיל בליסטי ששוגר מתימן לעבר ישראל מערכות ההגנה ניטרלו את האיום מחוץ לשטח ישראל, לא הופעלו התרעות • כל העדכונים ה-678 למלחמה

כתבי i24NEWS 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה ■