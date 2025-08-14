סוכל פיגוע דקירה סמוך לי-ם, אין נפגעים | כל העדכונים

תושב עזה כבן 20 נעצר כשרץ עם סכין לעבר כוחות הביטחון במעבר קלנדיה • טיל בליסטי ששוגר מתימן לעבר ישראל מערכות ההגנה ניטרלו את האיום מחוץ לשטח ישראל, לא הופעלו התרעות • כל העדכונים ה-678 למלחמה

כתבי i24NEWS
1 דקות קריאה
מעבר קלנדיה, ארכיון
מעבר קלנדיה, ארכיוןפלאש 90

היום ה-678 למלחמה: תושב עזה נעצר הלילה (חמישי) סמוך לירושלים כשניסה לבצע פיגוע דקירה .במהלך הלילה זוהה שיגור מתימן, מערכות ההגנה יירטו את האיום מחוץ לשטח ישראל - לא הופעלו התרעות.

דיווח פלסטיני: צה"ל עצר הבוקר חמישה צעירים בקלקיליה (איילי כהן)

תושב עזה כבן 20 נעצר על ידי כוחות הביטחון במעבר קלנדיה הסמוך לירושלים כשניסה לבצע פיגוע דקירה

צה"ל: הטיל יורט בהצלחה, לא הופעלו התרעות

צה"ל: זוהה שיגור מתימן, מערכות ההגנה האווירית פועלות ליירט את האיום

