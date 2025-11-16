מחבל השליך מטען לעבר כוח צה"ל במרחב שכם - וחוסל
התקרית אירעה במהלך פעילות התקפית של גדוד מילואים בשכם - אין נפגעים לכוחותינו • שר הביטחון ישראל כ"ץ: "מדיניות ישראל ברורה: לא תקום מדינה פלסטינית" • עדכונים שוטפים
צה"ל הודיע היום (ראשון) כי במהלך פעילות התקפית של גדוד מילואים מחטיבת שומרון הלילה במרחב שכם, מחבל השליך מטען לעבר הכוח. הכוח הגיב בירי וחיסל את המחבל. שר הביטחון ישראל כ"ץ בהודעה: "מדיניות ישראל ברורה: לא תקום מדינה פלסטינית. צה"ל יישאר בפסגת החרמון ובאזור הביטחון"
שר הביטחון ישראל כ"ץ: "מדיניות ישראל ברורה: לא תקום מדינה פלסטינית. צה"ל יישאר בפסגת החרמון ובאזור הביטחון. עזה תפורז עד למנהרה האחרונה והחמאס יפורק מנשקו בצד הצהוב על ידי צה"ל ובעזה הישנה על ידי הכוח הבינלאומי - או על ידי צה"ל" (גיא עזריאל)
דיווחים בעזה: תקיפות אוויריות בדרום-מזרח העיר חאן יונס (לינה עבד)