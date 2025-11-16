מחבל השליך מטען לעבר כוח צה"ל במרחב שכם - וחוסל

שר הביטחון ישראל כ"ץ: "מדיניות ישראל ברורה: לא תקום מדינה פלסטינית. צה"ל יישאר בפסגת החרמון ובאזור הביטחון. עזה תפורז עד למנהרה האחרונה והחמאס יפורק מנשקו בצד הצהוב על ידי צה"ל ובעזה הישנה על ידי הכוח הבינלאומי - או על ידי צה"ל" (גיא עזריאל)