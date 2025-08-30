שבעה לוחמי צה"ל נפצעו בפיצוץ מטען בצפון רצועת עזה | עדכונים שוטפים
נמ"ר עלה על מטען - אחד הלוחמים נפצע באורח בינוני והשאר במצב קל • דובר צה"ל בערבית פרסם סרטון בו הכחיש את הדיווחים על חטיפת חיילי צה"ל ברצועה • כל העדכונים מהיום ה-694 למלחמה
היום ה-694 למלחמה: לוחם צה"ל נפצע באורח בינוני ו-6 לוחמים נוספים נפצעו באורח קל אתמול (שישי) כתוצאה מעליית נמ"ר על מטען בקרב בצפון רצועת עזה. דובר צה"ל בערבית, אל"ם אביחי אדרעי פרסם היום סרטון בו הכחיש את הדיווחים על חטיפת חיילי צה"ל ברצועה.
לוחם צה"ל נפצע באורח בינוני ועוד שישה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל אתמול כתוצאה מעליית נמ"ר על מטען בקרב בצפון רצועת עזה (ינון שלום יתח)
דובר צה"ל בערבית, אל"ם אביחי אדרעי מכחיש דיווחים על חטיפת חיילים ברצועה: "אמש, פרסמה כלי התקשורת של האחים המוסלמים, שפשטו את הרגל, ידיעות כוזבות חדשות על קרבות הרואיים של חמאס המובס בעזה, בניסיון להגביר את המורל המתפורר של המנהיגים, החברים ותומכיהם, שיודעים כי הם יובסו באופן בלתי נמנע.
כך מתארת התקשורת הפושעת והשקרנית הזו, באמצעות שופרים שנולדו מרחם חמאס, את ישראל המשגשגת כמובסת ואת עזה ההרוסה כמנצח" (ינון שלום יתח)
