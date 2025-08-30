שבעה לוחמי צה"ל נפצעו בפיצוץ מטען בצפון רצועת עזה | עדכונים שוטפים

דובר צה"ל בערבית, אל"ם אביחי אדרעי מכחיש דיווחים על חטיפת חיילים ברצועה: "אמש, פרסמה כלי התקשורת של האחים המוסלמים, שפשטו את הרגל, ידיעות כוזבות חדשות על קרבות הרואיים של חמאס המובס בעזה, בניסיון להגביר את המורל המתפורר של המנהיגים, החברים ותומכיהם, שיודעים כי הם יובסו באופן בלתי נמנע.

‏כך מתארת ​​התקשורת הפושעת והשקרנית הזו, באמצעות שופרים שנולדו מרחם חמאס, את ישראל המשגשגת כמובסת ואת עזה ההרוסה כמנצח" (ינון שלום יתח)