דיווח בעזה: הרוג ומספר פצועים בתקיפת צה"ל | כל העדכונים

עיתון 'אל-אח'באר': בפגישה עם המשלחת האמריקנית הציגו נציגי צבא לבנון פרטים על ההפרות הישראליות מאז ישיבת הוועדה האחרונה ב-7 בספטמבר, תוך הדגשת הצורך של 'הכיבוש' לסגת ולהפסיק את ההתקפות כדי לאפשר לצבא ליישם את תוכנית פירוק הנשק שלו (ניר מגנזי)