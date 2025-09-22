דיווח בעזה: הרוג ומספר פצועים בתקיפת צה"ל | כל העדכונים
ממשלת לבנון מסרה כי ארבעה אזרחים אמריקנים, אב ושלושה מילדיו, היו בין חמשת ההרוגים בתקיפה הישראלית אתמול בדרום המדינה • עדכונים שוטפים מהיום ה-717 למלחמה
מומלצים -
היום ה-717 למלחמה: בעזה טוענים היום (שני) כי אדם נהרג וכמה נוספים נפצעו בתקיפת מכונית מדרום למחנה הפליטים נוסיראת׳. ממשלת לבנון מסרה כי ארבעה אזרחים אמריקנים, אב ושלושה מילדיו, היו בין חמשת ההרוגים בתקיפה הישראלית אתמול בדרום המדינה.
עיתון 'אל-אח'באר': בפגישה עם המשלחת האמריקנית הציגו נציגי צבא לבנון פרטים על ההפרות הישראליות מאז ישיבת הוועדה האחרונה ב-7 בספטמבר, תוך הדגשת הצורך של 'הכיבוש' לסגת ולהפסיק את ההתקפות כדי לאפשר לצבא ליישם את תוכנית פירוק הנשק שלו (ניר מגנזי)
דיווח בתקשורת הפלסטינית: הרוג ומספר פצועים בתקיפת מכונית בעיירה א-זוואיידה, מדרום למחנה הפליטים נוסיראת׳ שבמרכז רצועת עזה (ניר מגנזי)
ארבעה אזרחים אמריקנים, אב ושלושה מילדיו, היו בין חמשת ההרוגים בתקיפה הישראלית אתמול בדרום לבנון, כך על פי ממשלת לבנון (רון צור)