שר הביטחון ישראל כ"ץ על רקע האירועים בלבנון: חיזבאללה משחק באש ונשיא לבנון גורר רגליים. התחייבות ממשלת לבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו ולסלק אותו מדרום לבנון חייבת לבוא לידי מימוש. אכיפת המקסימום תימשך וגם תעמיק - לא נאפשר איום על תושבי הצפון (גיא עזריאל) דיווח פלסטיני: תקיפות ישראליות ממזרח לחאן יונס (לינה עבד) ‏אמש, צה"ל תקף וחיסל במרחב רמן שבדרום לבנון את אחראי הסיוע הלוגיסטי של כוח רדואן בארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. ‏המחבל קידם העברות אמצעי לחימה ועסק בנסיונות שיקום של תשתיות טרור של חיזבאללה במרחב דרום לבנון. ‏כמו כן, בתקיפה חוסלו שלושה מחבלים נוספים מכוח רדואן (ארנולד נטייב)