כ"ץ מאיים אחרי חיסול מחבלי כוח רדואן: "חיזבאללה משחק באש - ונשיא לבנון גורר רגליים"

צה"ל הודיע כי חיסל ארבעה מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון, ביניהם - בכיר בכוח רדואן • בעזה מדווחים על תקיפות ישראליות ממזרח לח'אן יונס • עדכונים שוטפים

i24NEWS
1 דקות קריאה
שר הביטחון ישראל כ"ץ, ארכיון
שר הביטחון ישראל כ"ץ, ארכיון

‏צה"ל הודיע הבוקר (ראשון) כי תקף וחיסל ארבעה מחבלים מכוח רדואן של חיזבאללה, ביניהם אחראי הסיוע הלוגיסטי של הכוח. שר הביטחון ישראל כ"ץ על רקע האירועים בלבנון: "חיזבאללה משחק באש ונשיא לבנון גורר רגליים". בעזה מדווחים על תקיפות ישראליות ממזרח לח'אן יונס.

שר הביטחון ישראל כ"ץ על רקע האירועים בלבנון: חיזבאללה משחק באש ונשיא לבנון גורר רגליים. התחייבות ממשלת לבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו ולסלק אותו מדרום לבנון חייבת לבוא לידי מימוש. אכיפת המקסימום תימשך וגם תעמיק - לא נאפשר איום על תושבי הצפון (גיא עזריאל)

דיווח פלסטיני: תקיפות ישראליות ממזרח לחאן יונס (לינה עבד)

‏אמש, צה"ל תקף וחיסל במרחב רמן שבדרום לבנון את אחראי הסיוע הלוגיסטי של כוח רדואן בארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. 

‏המחבל קידם העברות אמצעי לחימה ועסק בנסיונות שיקום של תשתיות טרור של חיזבאללה במרחב דרום לבנון. ‏כמו כן, בתקיפה חוסלו שלושה מחבלים נוספים מכוח רדואן (ארנולד נטייב)

