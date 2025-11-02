כ"ץ מאיים אחרי חיסול מחבלי כוח רדואן: "חיזבאללה משחק באש - ונשיא לבנון גורר רגליים"
צה"ל הודיע כי חיסל ארבעה מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון, ביניהם - בכיר בכוח רדואן • בעזה מדווחים על תקיפות ישראליות ממזרח לח'אן יונס • עדכונים שוטפים
צה"ל הודיע הבוקר (ראשון) כי תקף וחיסל ארבעה מחבלים מכוח רדואן של חיזבאללה, ביניהם אחראי הסיוע הלוגיסטי של הכוח. שר הביטחון ישראל כ"ץ על רקע האירועים בלבנון: "חיזבאללה משחק באש ונשיא לבנון גורר רגליים". בעזה מדווחים על תקיפות ישראליות ממזרח לח'אן יונס.
שר הביטחון ישראל כ"ץ על רקע האירועים בלבנון: חיזבאללה משחק באש ונשיא לבנון גורר רגליים. התחייבות ממשלת לבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו ולסלק אותו מדרום לבנון חייבת לבוא לידי מימוש. אכיפת המקסימום תימשך וגם תעמיק - לא נאפשר איום על תושבי הצפון (גיא עזריאל)
דיווח פלסטיני: תקיפות ישראליות ממזרח לחאן יונס (לינה עבד)
אמש, צה"ל תקף וחיסל במרחב רמן שבדרום לבנון את אחראי הסיוע הלוגיסטי של כוח רדואן בארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון.
המחבל קידם העברות אמצעי לחימה ועסק בנסיונות שיקום של תשתיות טרור של חיזבאללה במרחב דרום לבנון. כמו כן, בתקיפה חוסלו שלושה מחבלים נוספים מכוח רדואן (ארנולד נטייב)