ארגון הטרור חמאס הודיע אמש (שישי) על נכונותו להיכנס מיידית למשא ומתן באמצעות מתווכים, במטרה לדון בפרטי הצעת הנשיא האמריקני דונלד טראמפ. i24NEWS עושים סדר: לאילו סעיפים בתוכנית טראמפ חמאס הסכים - וממה הארגון התנער?

שחרור החטופים

חמאס הצהיר כי הוא מוכן לשחרר את כל החטופים הישראלים, חיים ומתים כאחד, בהתאם לנוסחת חילופי השבויים שהוצעה בתוכנית טראמפ, בכפוף ל"תנאי שטח" שלא פירטה. חמאס עוד הודיע על נכונות להתחיל מיד את שיחות המשא ומתן באמצעות מתווכות על מנת לדון בפרטים נוספים.

לפי תוכנית טראמפ:

• חמאס ישחרר את כל העצורים בתוך 72 שעות מיום אישור ההסכם על ידי ישראל

• ישראל תשחרר 250 אסירים פלסטינים שמרצים עונשי מאסר עולם, ועוד 1,700 תושבי עזה שנעצרו מאז 7 באוקטובר 2023, כולל נשים וילדים.

• עבור כל חטוף ישראלי ששרידיו יוחזרו, ישראל תשחרר את שרידיהם של 15 פלסטינים מהרוגי עזה

הפסקת אש, סוף המלחמה ונסיגה ישראלית

חמאס הודיע כי הסכים למסגרת שמטרתה להשיג הפסקת אש ונסיגה מלאה של ישראל משטח רצועת עזה.

לפי תוכנית טראמפ:

• כוחות צה״ל ייסוגו לקו מוסכם

• במהלך תקופה זו יוקפאו פעולות צבאיות, כולל הפצצות וירי ארטילרי עד נסיגה מלאה והדרגתית

סיוע, שיקום ואי-עקירת פלסטינים

חמאס קיבל בברכה את הקריאה לתמיכה וסיוע לעזה, תוך שהיא מדגישה כי היא דוחה את עקירת הפלסטינים מהרצועה.

לפי תוכנית טראמפ:

• משלוח מיידי של סיוע בהתאם להסכם מ-19 בינואר

• שיקום תשתיות, בתי חולים, מאפיות וייבוא ציוד לפינוי הריסות ופתיחת כבישים

• הסיוע ינוהל על ידי האו״ם, הסהר האדום ומוסדות בינלאומיים אחרים

• הבטחה שאף אחד לא ייאלץ לעזוב את עזה, וכל מי שירצה לעזוב יהיה חופשי לחזור

נקודות מחלוקת של חמאס עם תוכנית טראמפ

• התערבות זרה בממשלת עזה הזמנית:

תוכנית טראמפ קובעת כי עזה תנוהל תחת ממשל מעבר ביניים בראשות ועדה פלסטינית של טכנוקרטים - אשר תפוקח על ידי גוף בינלאומי בהובלת טראמפ, כולל טוני בלייר. אך חמאס דורשת שהשליטה תועבר לגוף פלסטיני של טכנוקרטים עצמאיים עם קונצנזוס לאומי ותמיכה ערבית ואסלאמית.

• חמאס לא הגיב על ההצעה לפרוס "כוח ייצוב בין-לאומי זמני" בעזה במסגרת תוכנית טראמפ

• תפקיד חמאס בעתיד עזה:

תוכנית טראמפ קובעת שחמאס לא יהיה מעורב בשלטון עזה בשום דרך - ושהרצועה תפורז מנשק. חמאס מסר כי עמדות אלו יידונו במסגרת לאומית פלסטינית רחבה, ושלו יהיה חלק ויוכל לתרום באחריות.

• חמאס לא התייחס להצעת חנינה או מעבר בטוח לאנשיו שמניחים את נשקם