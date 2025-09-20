דיווח ב"טלגרף" הבריטי: במקביל להכרזה על הכרה במדינה פלסטינית, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר יודיע מחר על שורת סנקציות נגד חמאס. "הוא צפוי להקשיח את עמדותיו נגד ארגון הטרור כדי לנסות ולהרגיע את הביקורת נגדו, וגם כדי לרצות את הנשיא טראמפ", כך לפי הדיווח (ברק בטש)