2 שיגורים לאשדוד: רקטה אחת יורטה, השנייה נפלה בשטח פתוח
בתקשורת הפלסטינית טוענים כי צה"ל השמיד כלי רכב ממולכדים בצפון-מערב העיר עזה • ב"טלגרף" דווח כי במקביל להכרזה על הכרה במדינה פלסטינית - סטארמר יודיע על סנקציות נגד חמאס • כל העדכונים מהיום ה-716 למלחמה
היום ה-716 למלחמה: אזעקות הופעלו הבוקר (ראשון) באשדוד והסביבה בעקבות שיגור מעזה. ברצועה דווח על תקיפות אוויריות וירי ארטילרי מתמשך בדרום העיר עזה. ב"טלגרף" הבריטי דווח הלילה כי במקביל להכרזה על הכרה במדינה פלסטינית, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר יודיע מחר על שורת סנקציות נגד חמאס.
דובר צה"ל: עשרה לוחמי צה"ל נפצעו באורח קל כתוצאה מהתהפכות כלי רכב צבאי בצפון רצועת עזה. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו (ינון שלום יתח)
המשטרה על השיגורים לאשדוד: כוחות משטרת מרחב לכיש הוזעקו לפני זמן קצר, עם קבלת דיווח אודות נפילת פריט רקטי בגזרת המרחב, כוחות משטרה וחבלני המשטרה בדרכם למקום (ארנולד נטייב)
מד"א על האזעקות באזור אשדוד: לא דווח על נפגעים (ינון שלום יתח)
צה"ל: שתי רקטות שוגרו מצפון רצועת עזה, אחת יורטה, אחרת התפוצצה בשטח פתוח (ארנולד נטייב)
אזעקות הופעלו באזור אשדוד והסביבה בעקבות שיגור בודד מעזה (ינון שלום יתח)
דיווח פלסטיני: צה"ל השמיד במהלך הלילה כלי רכב ממולכדים בצפון-מערב העיר עזה (לינה עבד)
ברצועה מדווחים על תקיפות אוויריות וירי ארטילרי מתמשך בדרום העיר עזה (לינה עבד)
דיווח ב"טלגרף" הבריטי: במקביל להכרזה על הכרה במדינה פלסטינית, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר יודיע מחר על שורת סנקציות נגד חמאס. "הוא צפוי להקשיח את עמדותיו נגד ארגון הטרור כדי לנסות ולהרגיע את הביקורת נגדו, וגם כדי לרצות את הנשיא טראמפ", כך לפי הדיווח (ברק בטש)