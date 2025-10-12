נשיא ארה"ב דונלד טראמפ באייר פורס 1: "המלחמה בעזה הסתיימה, היו לי חילוקי דעות עם ראש הממשלה נתניהו אבל הן יושבו. יש לי איתו יחסים נהדרים. ניתנו הרבה ערבויות בעל פה, מאמין שישראל לא תאכזב אותי. ייתכן שהחטופים ישוחררו מוקדם יותר ממה שציפינו" (ברק בטש)