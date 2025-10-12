שעות מתוחות לקראת שחרורם של החטופים: הערכה כי ההליך יחל בשעה 8:00 | עדכונים שוטפים
ייתכן כי יהיו מספר פעימות, צפי כי החללים יוחזרו בשעות אחר הצהריים - לאחר שובם של החיים • טראמפ באייר פורס 1: "המלחמה בעזה הסתיימה, לא חושב שישראל תאכזב אותי" • כל העדכונים מהיום הדרמטי
שעות מתוחות לקראת שחרורם הצפוי של כל החטופים החיים וגופות חללים, שייתרחש היום (שני). ההערכה בישראל היא כי השחרור יחל בסביבות השעה 8:00, ושייתכן כי יהיו מספר פעימות. לפי ההערכות, החללים החטופים יושבו בשעות אחר הצהריים - בסיום שחרורם של החיים.
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ באייר פורס 1: "המלחמה בעזה הסתיימה, היו לי חילוקי דעות עם ראש הממשלה נתניהו אבל הן יושבו. יש לי איתו יחסים נהדרים. ניתנו הרבה ערבויות בעל פה, מאמין שישראל לא תאכזב אותי. ייתכן שהחטופים ישוחררו מוקדם יותר ממה שציפינו" (ברק בטש)
גל הירש: הדיווח כי הצלב האדום פגש חטופים ושמצבם קשה לא נכון (ינון שלום יתח)
