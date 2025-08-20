מרכבות גדעון ב': המילואימניקים יתייצבו בתחילת ספטמבר | התוכנית לכיבוש העיר עזה

מומלצים -

שר הביטחון ישראל כ"ץ אישר אתמול (שלישי) את תוכנית התקיפה של צה"ל בעיר עזה, שהוצגה בפניו על-ידי הרמטכ"ל אייל זמיר וצוות הפיקוד הבכיר של צה"ל. התוכנית תיקרא "מרכבות גדעון ב'", בהמשך למבצע "מרכבות גדעון". התוכנית תוצג ביום חמישי לראש הממשלה בנימין נתניהו ותביא לגיוסם של 60 אלף המילואימניקים ב-2 בספטמבר.

גורם ביטחוני מסר: "כחלק מההיערכות להנעת האוכלוסייה מהעיר עזה לדרום רצועת עזה, החלו שיחות עם הארגונים הבינלאומיים כדי לרתום אותם להקים בתי חולים שדה נוספים בדרום, ויש לזה היענות חיובית. יש גם תכניות להרחבת התשתיות הרפואיות הקיימות בדרום בשיתוף הארגונים ובנוסף בוחנים פתיחת דרכי גישה למתקנים רפואיים נוספים. האו״ם והארגונים החלו לגבש תכנית להפעלה מחודשת של בית החולים האירופאי כמענה רפואי נוסף".

להלן עיקרי התוכנית:

הכוחות בשטח: חמש אוגדות יקחו חלק בתמרון (36, 162, 98, 99 ואוגדת עזה), 12 צק"חים ושתי חטמ"רים (צפונית ודרומית). מתוכם: שלוש חטיבות מילואים וגדודים נוספים. לחלק מגדודי המילואים יוארך השירות ב-40-60 ימים.

השלב המכין למבצע: החל מאתמול בלילה, כוחות גבעתי מתמרנים בכפר ג'באליה מצפון לעיר עזה, חטיבות הנחל ו-7 מתמרנות בזיתון מדרום לעיר עזה. צה"ל יזהיר את האוכלוסייה מראש ויאפשר לה להתפנות. מדובר על בין 800 אלף למיליון תושבים שיאלצו להתפנות כתנאי מבצעי. בתי החולים באזור כבר קיבלו התרעות פינוי.

התוכנית המבצעית: צה"ל מתכוון לכתר את העיר, ולהעמיק את הפעולה עד לשליטה מבצעית בלב העיר עזה ובמרכזי הכובד של חמאס - עד שיהיה ניתן לפעול באופן מלא. בצבא טוענים כח הם מתכוונים לתמרן באזורים שלוחמי צה"ל לא הגיעו אליהם עד כה.

התוכנית תתפתח בגלים: מספר דפ"אות אושרו והתוכנית תתפתח. למרות שהחלק הגדול ביותר של צווי המילואים כבר זומן - גל נוסף של צווי מילואים יזומנו בנובמבר, וגל שלישי בפברואר.

המאמץ ההומניטרי: בשלב זה קיימים כבר ארבעה מרכזי חלוקה וצפויים לבנות עוד. כמו כן, ישנה כוונה לבנות עוד שני בתי חולים שדה בנקודות מפתח כדי לטפל באזרחים עזתיים.