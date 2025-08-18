דיווח: טנקים של צה"ל מתקדמים לעבר הכניסה לעיר עזה

מומלצים -

לפי דיווחים הערב (שני) ברצועת עזה, כוחות צה"ל, בהם טנקים המלווים גם בסיוע אווירי, מתקדמים לעבר שכונת סברה שבדרום העיר עזה. כמו כן, בעזה מדווחים על "התקדמות מפתיעה" של צה"ל בשכונת סברה בעיר עזה. במקביל, ערוץ "אל-חדת'" הסעודי דיווח על טנקים ישראליים המתקדמים לכיוון הכניסות לשכונה.

בתוך כך נודע כי המבצע בשכונת זיתון היא תוכנית מגירה שנבנתה במבצע מרכבות גדעון - למקרה והעסקה תקרוס. אוגדה 99 מגבירה את החיכוך מעל הקרקע במוכנות ללחימה עם מחבלים מחטיבת העיר עזה בניסיון לשבור את המערכים הדרומיים.

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר השתתף היום בכנס למידה מבצעית בראשותו ואמר: ״אנחנו בעיצומה של מערכה רב-זירתית, מתמשכת וחסרת תקדים. אנחנו מצויים בנקודת מפנה במלחמה, לקראת יציאה לשלב הבא במבצע 'מרכבות גדעון'. עליכם לדרוך את כלל המסגרות לקראת המשך ההתפתחויות המבצעיות, כשבמיקוד העמקת הפגיעה בחמאס בעיר עזה״.

עוד אמר: ״מטרת הכנס היא ללמוד ולקיים שיח כדי לחזק את השפה המשותפת ולהפיק לקחים להמשך המערכה. מבצע 'עם כלביא' היה מבצע היסטורי, שהוכיח שאפשר לבצע גם את הבלתי ייאמן. מבצע 'מרכבות גדעון' הוא מבצע בעל הישגים רבים, שעיצב את המציאות ברצועה, הכריע את החמאס במקומות בהם פעלנו, בנה את התשתית למהלכים הבאים וחיזק את הביטחון ליישובי הדרום. אנחנו מתכוננים ומאשרים תכניות. נמשיך לפעול ולייצר את התנאים לשחרור חטופינו - ניקח כל החלטה באחריות ובכובד ראש״.

i24NEWS

הכנס התקיים בהשתתפות סגל הפיקוד הבכיר של צה"ל. הכנס התקיים באוגדת עזה והתמקד בסיכום ראשוני ותובנות ממבצע "עם כלביא" ומבצע "מרכבות גדעון". בנוסף, הכנס עסק בהיערכות להמשך המערכה. במהלך הכנס, הוצגו סקירות מבצעיות על ידי המפקדים המובילים מכלל הפיקודים, הזרועות והאגפים. בנוסף, הוצגה תמונת המצב המבצעית והמודיעינית בכלל הזירות ותכנית צה״ל להמשך.

לכנס הגיעו ראש הממשלה, בנימין נתניהו ושר הביטחון, ישראל כ״ץ, לשאת דברים, לשמוע את המפקדים ולהביע הערכה על פועלו של צה״ל במלחמה. בסיכום הכנס, הרמטכ"ל תדרך את המפקדים ונתן דגשים לקראת המשך המערכה, בדגש על העמקת הפגיעה בחמאס בעיר עזה.