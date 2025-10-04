עינב צנגאוקר: "מעולם לא היינו קרובים כל כך לקבלת כל החטופים, בן גביר וסמוטריץ' ינסו לסכל"

משפחות חטופים נשאו הערב (שבת) דברים בשער בגין של בסיס הקריה, זאת ברקע אירועי היממה האחרונה - בהם הודעת חמאס על הסכמתו לתוכנית טראמפ. עינב צנגאוקר, אמו של מתן החטוף ברצועת עזה, אמרה: "זהו היום ה 729 שמתן שלי בשבי, מעולם לא היינו כל כך קרובים לקבל את מתן ואת כל החטופים והחטופה - ואני יודעת שככל שאנחנו מתקרבים לכך - כך בן גביר, סמוטריץ׳ ונתניהו יעשו הכל כדי לחבל בסיכוי שלי לחבק את מתן".

"אלה ימים קריטיים, מחבלי המשא ומתן מתארגנים ללחוץ על נתניהו - מולם אנחנו חייבים להתייצב כחומה. אסור לנו להפקיר את זירת המשא ומתן לחבלות, אסור לנו לפספס את ההזדמנות הזאת. אי אפשר לסמוך רק על טראמפ, אני קוראת לאזרחי ואזרחיות המדינה - כל מי שבעד השבת החטופים, כל מי שבעד סיום המלחמה והחזרת כל החיילים - צאו איתנו לרחובות", אמרה.

היא הוסיפה: "בעוד כשעה נתחיל לשמוע מבן גביר וסמוטריץ׳ את ניסיונות הסיכול. הציבור הישראלי חייב להתייצב מולם. החבלנים המקצועיים, שהתפארו בכך שסיכלו עסקאות, ייכנסו לטורבו ומולם הציבור הישראלי יתייצב יחד איתנו, בעבור החטופים, החיילים והמילואימניקים, משפחות השכול, כולם יחד עם טראמפ, כולנו יחד נייצר חומת אש כזאת שגם הם לא יוכלו לה - ואז, הילדים שלנו, החטופים, החטופה הלוחמים והלוחמות, כולם יהיו במדינת ישראל - ואז נוכל להשתקם. זה הזמן להסכם כולל! כי רק יחד ננצח".

איציק הורן, אביו של החטוף איתן הורן ושל שורד השבי יאיר הורן דיבר גם הוא: "איתן, כמה ימים נוראים תידרש עוד לעבור?! כמה ימי צום?! כמה ימי תענית ויסורים?! שנתיים שבנימין נתניהו וחבריו המשיחיים סוחרים בחייך ללא גרם של אנושיות. מעדיפים וילות בעזה על פני הצלת חיים. מולם, ארגון טרור רצחני ונפשע הרומס את עמו".

עוד הוסיף: "אינך אדם בעיניהם אלא סחורה בעסקה. מסתבר שכך זה להיות ישראלי בזמננו. אזרח בשלטון רשעים. מבית ומעבר לגבול. כולנו נושאים עינינו בתקווה למנהיג אמריקאי. אור קטן מנצנץ כעת באופק הרחוק, תלוי בכל כך הרבה גורמים. אני מאמין ומתפלל שעוצמתו חזקה מספיק בכדי להישאר דלוק". לסיום דבריו, התנצל בפני איתן: "סלח לי בני כי לא הצלחתי להצילך עד עכשיו. עם שלם, ערכי ונאור איתנו במאבק. לא נעצור. כמו שהזכיר טראמפ בנאומו בבית הלבן: 'רק העם על הבריקדות יחזיר את החטופים'".

בן דודה של כרמל גת ז"ל, שנרצחה בשבי חמאס, גיל דיקמן אמר: "אנחנו קרובים מאי פעם להחזיר הביתה את כל 48 החטופים והחטופה. לפני שנה איבדנו את כרמל, שנרצחה במנהרה בגלל החלטות פוליטיות. איבדנו את היקר לנו מכל כי נתניהו ושותפיו סיכלו עסקה שהייתה מצילה אותה ויכלה להציל עוד חיים. גם עכשיו אנחנו נמצאים בנקודת החלטה קריטית, אולי הכי קריטית שהייתה מאז ה-7 באוקטובר. אסור להכשיל ואסור לפספס אותה. כרמל נחטפה בחיים ולא חזרה. החטופים החיים חייבים לחזור בחיים". עוד הוסיף: "עם ישראל תומך בעסקה. יותר מ-80% ממצביעי הליכוד תומכים בעסקת טראמפ. זה עכשיו או לעולם לא. תחזירו את כולם הביתה עכשיו".