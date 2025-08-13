מפקד חיל האוויר על התיעוד שעורר סערה: "לא נגרר לקיטוב"

מומלצים -

מפקד חיל האוויר מסביר. אלוף תומר בר התייחס הבוקר (רביעי) בהודעה ששלח למפקדים לסערה שהתחוללה אתמול ברשת, זאת לאחר שתועד לוחץ יד למפגינה בעד הפסקת המלחמה, שהחזיקה שלט עליו נכתב "ממשלת אוכלי מוות, בחרו לרצוח חטופים".

"בדרכי לקריה, עמדו מספר אמהות ללוחמים בעזה מול ביתי. עצרתי, ניגשתי אליהן, לחצתי את ידיהן והמשכתי בדרכי", כתב בר בהודעה. בר הוסיף כי: "עבורי זה הדבר הפשוט והנכון לעשות, מתוך כבוד והערכה ללוחמים ולמשפחותיהם, וללא קשר לשיוך או עמדה פוליטית כלשהי. לא נכנסתי לתוכן השלטים שנשאו, וגם איני מתכוון להיגרר לקיטוב. נמשיך בשליחותנו המשותפת החשובה בהרבה מכל מחלוקת".

כזכור, בעקבות אותו תיעוד, סגן השר אלמוג כהן קרא לזמן לבירור את האלוף בר. "פניתי כעת לשר הביטחון בדרישה לזמן לבירור את מפקד חיל האוויר, תומר בר, לאחר הסרטון שהתפרסם בהפגנה מול ביתו, שבו הוא לוחץ יד למסיתה אשר החזיקה שלט של 'ממשלת אוכלי מוות'".

"אני מתקשה להאמין כי מפקד חיל האוויר, מסכים עם הכתוב שם, בעוד חייליו ומפקדיו פועלים להגנת הארץ בשם אותה ממשלה".