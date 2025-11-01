"מרגישים את הכאב שלו": הוריו של תמיר נמרודי ז"ל נפרדים

הוריו של סמ"ר תמיר נמרודי ז"ל, שגופתו הושבה במסגרת העסקה הנוכחית מעזה, אלון וחירות נמרודי, סיפרו על הימים המטלטלים שעברו עליהם - מהמאמץ להשיג מידע על גורלו של בנם - ועד הרגע שבו קיבלו את הבשורה על השבתו כחלל צה"ל לפני שבועיים. כתבת i24NEWS יעל שני פרסמה הערב (שבת) ב"מגזין השבת" את השיחה המרגשת שלה איתם.

תמיר נחטף במתקפת השבת השחורה של השבעה באוקטובר 2023, וממה שידוע כיום הוא הוחזק בג'באליה וככל הנראה נהרג בתשעה באוקטובר, 53 שעות בלבד לאחר שנחטף, על ידי הפצצה ישירה של צה"ל לבניין בו הוא הוחזק.

"אני חושבת שאנחנו היינו מצליחים אולי להתמודד קצת אחרת אם היה לנו סרטון של אחרי (החטיפה), שהוא טיפה בסדר. שאתה יכול להגיד 'אוקיי, אני יכול לראות עכשיו את החטיפה כי כבר יש לי תמונה של מה קרה אחר כך'. אבל ברגע שאין והוא מת בתוך התופת - ה-53 שעות האלו זה הזעזוע הכי גדול שלנו", אמרה אימו.

בשיחה הם סיפרו על הגעגוע ועל הבית בלי תמיר, הילד שעשה רעש בשולחן שישי וחסר כל כך. לצד השבר והכאב - הם יודעים שעכשיו יש להם מקום לבכות בו ולזכור את תמיר.

צפו בכתבה המלאה מתוך "מגזין השבת" - בראש העמוד