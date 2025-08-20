חגים במילואים: אלפים שוב נקראו לדגל - והמשפחות משלמות

מומלצים -

בעוד רובנו מתחילים לחשוב על החגים - קניות, בישולים ומפגשים עם המשפחה - אלפים עושים את הדרך ההפוכה. שוב אורזים את התיק, נפרדים מהילדים, מהעבודה ומהשגרה, וחוזרים דרומה. הם כבר עשו מאות ימי מילואים, וכעת נקראים לדגל שוב.

ארי, בן 38, תושב המרכז שעלה מניו יורק, כבר סיים מאז ה-7 באוקטובר 200 ימי מילואים: "אשתי מתמודדת עם זה כי היא חייבת - בדיוק כמו שלוחם מתמודד עם אתגרים בשטח. ההורים שלנו בחו"ל, ואין סבא וסבתא שיעזרו", מספר ארי.

התמיכה במשפחות המילואימנקים לוקה בחסר: תומר, פעיל ביוזמת "מגן הדור", מסביר: "הקושי של אנשי המילואים לא מנותק מחוק הגיוס. צריך להרחיב את מעגל הלחימה - אלו אותם לוחמים מ-7 באוקטובר".

נשות המילואימניקים חוות את העומס באופן ישיר: שני נתיב, מפורום נשות המילואימניקים, אומרת: "התא המשפחתי שלנו קורס. היחסים הזוגיים קורסים, היחסים עם הילדים, וגם מקומות העבודה ממשיכים לפטר".

המציאות הזו מראה שהחג לא תמיד סימן למנוחה - עבור חלק ממשפחות המילואימניקים, הוא רק עוד זמן שבו האב נעדר מהבית, והמשפחה נשענת על כוח רצון ותמיכה הדדית.