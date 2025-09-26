טראמפ אחרי נאום נתניהו: "נראה שתהיה לנו עסקה בעניין עזה"

מיד לאחר נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בעצרת האו"ם, נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס היום (שישי) למלחמה ואמר: "נראה שתהיה לנו עסקה בעניין עזה".

ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם היום במטה האו"ם בניו יורק. בין היתר התייחס נתניהו למלחמה בעזה: "אם חמאס יסכים לדרישות שלנו המלחמה תיגמר עכשיו. עזה תפורז, ישראל תחזיק בשליטה ביטחונית, ורשות אזרחית על ידי עזתים ואחרים המחויבים לשלום".

"אם תרצו לראות אילו אמצעים אנחנו נוקטים, תראו עכשיו בעיר עזה. ישראל מטילה עלונים, שולחת הודעות ועוד. חמאס לעומת זאת לא מאפשר לאזרחים לעזוב, ומאיים עליהם בנשק במידה וינסו. לישראל, מוות של אזרח הוא טרגדיה. לחמאס, זאת אסטרטגיה. חמאס משתמש באזרחים כמגן אנושי בשביל תעמולה שהתקשורת קונה", אמר נתניהו.

"קרוב ל-700 אלף אזרחים נעו לאיזורים מוגנים. אני שואל - האם מדינה שמבצעת רצח עם הייתה מוציאה אותם מכלל סכנה? ההאשמות כל כך חסרות בסיס. הנאצים ביקשו מהיהודים לצאת? חמאס קורא למוות של כל היהודים בעולם - ומוותרים להם. ישראל שעושה הכול כדי לא לפגוע באזרחים. ישראל הכניסה יותר משני מיליון טון סיוע, זה טון סיוע לכל אדם בעזה. אם יש אנשים בעזה ללא אוכל זה כי חמאס גונב אותו", הסביר ראש הממשלה.

לפני נאומו, הורה נתניהו על הקרנת סרט זוועות ה-7 באוקטובר בתוך האולם. ראש הממשלה פנה לחטופים בשמם באמצעות רמקולים שהוצבו סמוך לגבול ואמר: "לא שכחנו אתכם". בנוסף, צה"ל השתלט על מכשירים ניידים בעזה - ושידר את נאום נתניהו בשידור חי.