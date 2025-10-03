"יורים עלינו": דקה אחר דקה – התיעוד מהקרב הקשה בג'באליה

זה היה אחד הקרבות הקשים והדרמטיים בג'באליה. כחודש לאחר תחילת התמרון הקרקעי, כוח מסיירת הנדסה יצא לסריקת מבנה שגרתית - כשלפתע מחבלים פתחו עליהם באש מטווח אפס. בהיתקלות הקשה נפלו רב-סמל (מיל') בן זוסמן וסמל בנימין יהושוע נידהם, זכרם לברכה. במשך דקות שנראו כמו נצח התנהל קרב ירי פנים אל פנים, שבסופו חוסלו המחבלים.

הערב, בתוכנית קבינט שישי, כתב i24NEWS יונתן רווה מפרסם תיעוד בלעדי ודרמטי של הקרב ההירואי, לצד עדויות הלוחמים שחוו את הרגעים המטלטלים מבפנים.