הטלפון הגנוב עם הזיכרונות מהבנים שנרצחו ב-07/10 - הושב לאב

המשטרה עצרה הלילה (בין חמישי לשישי) נתין זר שהחזיק ברשותו טלפון נייד שנגנב מיוסף (ג׳וג׳ו) רביע, אב שכול ששני בניו יובל ונועם רביע ז"ל נרצחו ב-7 באוקטובר במסיבת הפסיידאק.

לפני מספר ימים התקבלה במשטרת לב תל אביב תלונה מתושב הדרום, בגין גניבת טלפון נייד בטיילת בתל אביב. הנייד הכיל זכרונות בילידיו של האב השכול. בפעילות מבצעית משותפת של בלשי משטרת לב תל אביב ובלשי ימ"ר דרום פשטו השוטרים על דירה בחולון ועצרו חשוד, נתין זר מסודן בן 30. ברשותו של החשוד נתפס הטלפון הנייד שנגנב. החשוד הועבר לחקירה במשטרת לב תל אביב.

בהמשך לכך, ג׳וג׳ו רביע פרסם פוסט ברשת הפייסבוק בו כתב: ״אתמול נחפזתי לפרסם שלא מצאו את הטלפון שלי. אז לפני שעה המתקשר שוטר נחמד וסיפר שמצאו את הטלפון שלי. אז אני רוצה לשבח את המשטרה שעשו מאמצים עילאים. כל הכבוד. וגם תודה לכל ערוצי הטלוויזיה והרדיו על הפרסום הארצי. לכל החברים בפיסבוק ששיתפו בסוף הכל עזר. ממש מרגש כל ההתגייסות. יש לנו מדינה מדהימה. תודה תודה״.