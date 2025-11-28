צה"ל: אותרו גופות תשעה מחבלים בכיס הטרור במזרח רפיח
מפקד דרום הליטני בצבא לבנון אמר כי "הבתים שישראל תקפה השבוע בלבנון הוכחו כחסרי נשק" • משלחת חמאס עזבה את קהיר בלי הסכמה להתחלת המשא ומתן לשלב השני של הפסקת האש • כל העדכונים
לוחמי צה"ל איתרו היום (שישי) גופותיהם של תשעה מחבלים שאותרו בכיס הטרור ברפיח. בעקבות תקיפות צה"ל בדרום לבנון, מפקד מרחב דרום הליטני בצבא לבנון אמר כי "בישראל לא סיפקו אף הוכחה על הימצאות אמל"ח בבתים שהותקפו". עיתון א-שרק אל-אווסט מדווח כי משלחת חמאס עזבה את קהיר מבלי להגיע להסכמה על תחילת השלב השני של הפסקת האש.
לוחם צה"ל נפצע באורח בינוני בדרום הרצועה בעקבות תאונה מבצעית (ינון שלום יתח)
הרצוג שוחח עם הוריו של רן גואילי ז"ל שמוחזק ברצועה: "לא שוכחים אותם לרגע, הטלטלה הרגשית מהדהדת בלבבות עם ישראל" (טל סבג)
ברצועה טוענים לתקיפות ברפיח, דיווחים על פיצוצים עזים (ניר מגנזי)
הוריו של רן גואילי ז"ל, שעדיין מוחזק ברצועה, נפגשו הבוקר עם שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי: "הוא היה חם ולבבי. הרגשנו שבאמת אכפת לו מרן, מסותטיסאק, ומכל המשפחות שלנו. הוא הבטיח לנו שממשל ארה"ב איתנו עד הסוף, שלא יעזבו אותנו - עד שהחטוף האחרון יחזור הביתה" (יונתן רווה)
צה"ל: חוסלו תשעה מחבלים שאותרו בתשתית הטרור התת-קרקעית במזרח רפיח (ינון שלום יתח)
א-שרק אל-אווסט: משלחת חמאס עוזבת את קהיר מבלי להגיע להסכמה להתחיל את "השלב השני" של המשא ומתן להפסקת האש (ניר מגנזי)
מפקד דרום הליטני בצבא לבנון: ישראל לא סיפקה הוכחה להברחת הנשק של חיזבאללה
בריאיון שהעניק הבכיר הלבנוני לאל-חדת', אמר כי "הבתים שישראל שמה לה למטרה בשבועות האחרונים הוכחו כחסרי נשק, מתועדים על ידי הצבא ויוניפי"ל". עוד אמר בריאיון: "מה שמפריע ליישום תכנית הצבא בדרום ליטני הוא המשך כיבוש אדמות לבנון על ידי ישראל, המונע את יישום כל שלבי התכנית". בהתייחס לפירוק הנשק של חיזבאללה ציין כי "תפסנו 566 משגרי רקטות, טיפלנו ב-177 מנהרות וסגרנו 11 מעברים מאז תחילת תוכנית בקרת הנשק" (ניר מגנזי)