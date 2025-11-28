הוריו של רן גואילי ז"ל, שעדיין מוחזק ברצועה, נפגשו הבוקר עם שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי: "הוא היה חם ולבבי. הרגשנו שבאמת אכפת לו מרן, מסותטיסאק, ומכל המשפחות שלנו. הוא הבטיח לנו שממשל ארה"ב איתנו עד הסוף, שלא יעזבו אותנו - עד שהחטוף האחרון יחזור הביתה" (יונתן רווה)