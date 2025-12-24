דיווחים ברצועה: צה"ל תוקף ברפיח ובחאן יונס
בתקשורת הפלסטינית מדווחים על תקיפות אוויריות בדרום הרצועה • דובר צה"ל בערבית: בחיסול מספר 2 בחמאס ראאד סעד לפני כשבועיים - חוסל גם עבד בכיר במחלקת הכספים של חמאס • כל הדיווחים השוטפים
היום ה-810 למלחמה החל היום (שלישי) וברצועת עזה עדיין מוחזק החלל החטוף האחרון רן גויאלי. ברשתות הפלסטיניות מדווח הבוקר (רביעי) על שתי תקיפות אוויריות בעיר רפיח בדרום רצועת עזה וכי מטוסי קרב ישראליים ביצעו תקיפות לעבר האזורים המזרחיים של חאן יונס בדרום הרצועה.
דובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, מסר כי בחיסול מספר 2 בחמאס ראאד סעד לפני כשבועיים חוסל גם עבד חי זקות, שמשתייך למחלקת הכספים של הזרוע הצבאית. זקות היה אחראי במהלך השנה לגיוס עשרות מיליוני דולרים והעברתם לידי חמאס, לטובת המשך הלחימה מול ישראל (לינה עבד)
https://x.com/i/web/status/2003723046410911802
דיווחים פלסטיניים: מטוסי קרב ישראליים ביצעו תקיפות אוויריות לעבר האזורים המזרחיים של חאן יונס בדרום הרצועה (לינה עבד)
דיווח פלסטיני על שתי תקיפות אוויריות בעיר רפיח בדרום רצועת עזה (לינה עבד)