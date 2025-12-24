דובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, מסר כי בחיסול מספר 2 בחמאס ראאד סעד לפני כשבועיים חוסל גם עבד חי זקות, שמשתייך למחלקת הכספים של הזרוע הצבאית. זקות היה אחראי במהלך השנה לגיוס עשרות מיליוני דולרים והעברתם לידי חמאס, לטובת המשך הלחימה מול ישראל (לינה עבד)

